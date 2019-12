Bethesda stopt met ontwikkeling voor kaartspel The Elder Scrolls: Legends

Bethesda stopt met toekomstige ontwikkelingen voor The Elder Scrolls: Legends, een kaartspel dat de gamemaker voor diverse platforms heeft uitgebracht. Het spel bleef speelbaar, maar de ontwikkeling van nieuwe expansion packs is gestopt.

Bethesda blijft voorlopig doorgaan met de in-game events en maandelijkse rewards, maar Bethesda heeft overige ontwikkelingen voor het spel gestopt, zo blijkt uit de aankondiging. Gaea Mobile Limited gaat wel door met de actieve ontwikkeling van de Aziatische variant van de game.

The Elder Scrolls: Legends werd in 2015 aangekondigd tijdens de E3. Het virtuele kaartspel is al sinds 2013 in de maak en kwam in 2017 uit voor onder meer pc, Android, iOS en later ook voor diverse consoles. Het free-to-play kaartspel bevat een singleplayercampagne en het is mogelijk om het tegen andere spelers of de computer op te nemen in losse potjes.

Bethesda benadrukt dat spelers het spel kunnen blijven spelen in de singleplayer- en multiplayer-opties. Bovendien krijgen spelers bij de volgende keer inloggen The Tamriel Collection van kaarten gratis.