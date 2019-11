Bethesda stelt Switch-versie van The Elder Scrolls: Blades uit tot begin 2020

Bethesda stelt de release van de Switch-versie van The Elder Scrolls: Blades uit tot begin volgend jaar. De gratis rpg kwam eerder al uit voor Android en iOS. Het bedrijf voert in december nieuwe elementen toe, waaronder een aangepast lootsysteem en een pvp-modus.

Bethesda zegt in een blogbericht dat het allerlei veranderingen in petto heeft voor The Elder Scrolls: Blades en dat dat heeft geleid tot het uitstellen van de release van de versie voor de Nintendo Switch. Deze versie werd tijdens de E3-beurs getoond en had nog dit jaar moeten uitkomen. De uitgever geeft nog geen exacte releasedatum.

De veranderingen waar Bethesda over spreekt, zijn onderdeel van update 1.5, die in december uitkomt voor de mobiele versie. Daarbij gaat het onder meer om aanpassingen bij het vergaren van loot. De timers voor Chests verdwijnen, waardoor ze direct zijn te openen. Tot nu toe moeten spelers daarbij wachten of geld betalen om het proces te versnellen. Daarnaast is er vanaf versie 1.5 meer buit te vergaren door vijanden te verslaan en worden er guilds geïntroduceerd.

Een andere vernieuwing is de toevoeging van een pvp-arena, zodat spelers het in een best-of-three tegen andere spelers kunnen opnemen en loot kunnen verdienen. Om toegang te krijgen tot deze modus moeten spelers minimaal level 5 zijn en de vorderingen in deze arena worden bijgehouden op leaderboards. Bij de pvp-wedstrijden wordt crossplay tussen de mobiele versies en de Switch-versie ondersteund.

In The Elder Scrolls: Blades kruipen spelers in de huid van een lid van de Blades-groepering en moeten ze vanuit een eerstepersoonsperspectief de oude glorie van hun verwoeste stad proberen te herstellen. De game is niet te beschouwen als bijvoorbeeld een mobiele versie van Skyrim. In Blades draait het vooral om kleinere queesten en het beheren en herbouwen van een stad.