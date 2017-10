Clockwork City-dlc voor The Elder Scrolls online komt uit op 23 oktober

Bethesda heeft bekendgemaakt dat de Clockwork City-uitbreding voor The Elder Scrolls Online op 23 oktober uitkomt voor de pc en de Mac. Op 7 november volgt de versie voor de PlayStation 4 en de Xbox One.

De uitbreiding voegt een nieuw gebied met nieuwe quests en monsters toe aan de mmorpg . Volgens de makers bevat de dlc tien uur aan nieuwe verhalen. De uitbreiding is gratis voor betalende ESO Plus-leden. Andere spelers kunnen de dlc kopen via de in-game Crown Store voor 2000 crowns. Dat vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 14 euro. Spelers hebben de eerder uitgebrachte ESO: Morrowind-uitbreiding niet nodig om de nieuwe dlc te kunnen spelen.

Spelers van The Elder Scrolls Online krijgen een voorproefje van de uitbreiding met de Prologue Quest, die voor alle spelers beschikbaar is. In die proloog moeten spelers waarzeggers, geleerden en archeologen onderzoeken die gedood worden door hun eigen schaduwen. De quest heet Of Knives and Long Shadows en is te starten door naar een Mages Guild headquarters in Tamriel te gaan en daar de nota Order of the Eye Dispatch te lezen.