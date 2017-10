Homey krijgt ondersteuning voor slimme thermostaat Toon

De Homey-smarthomehub van Athom werkt vanaf nu samen met Toon, de slimme thermostaat van Eneco. De integratie werkt met de Toon-api en gebruikers dienen een Toon-app te installeren op hun Homey.

Met behulp van de Toon-app is de temperatuur in te stellen via de Homey. Ook is de kamertemperatuur af te lezen en is het mogelijk om het verbruik van elektriciteit en gas te tonen in de Homey Insights-software. Verder is het mogelijk om de thermostaat mee te nemen in Homey Flows, dat zijn regels die gebruikers in kunnen stellen voor automatisering van aangesloten apparaten.

De applicatie maakt gebruik van de Toon-api, die door de makers van de slimme thermostaat beschikbaar is gesteld. Homey is volgens de makers het eerste smarthomeplatform dat integratie biedt met Toon. De api van de slimme thermostaat werd al in 2014 aangekondigd, maar is pas sinds vandaag officieel beschikbaar voor alle ontwikkelaars. Daardoor kunnen ook andere smarthomeplatforms met ondersteuning voor Toon komen. Of daar al plannen voor zijn, is nog niet bekend.

De Homey van het Nederlandse Athom is een centrale controller voor bediening van smarthome-apparaten van verschillende merken. De ontwikkeling begon zo'n drie jaar geleden na een succesvolle Kickstarter-campagne, gevolgd door een investeringsronde waarbij een miljoen euro werd binnengehaald. Sinds eind vorig jaar is het apparaat te koop in winkels. Tweakers publiceerde in januari een review van de Homey.