IJslands bedrijf zet drones blijvend in voor bezorging

Het IJslandse bedrijf Aha is voor zover bekend het eerste dat drones op vaste basis gaat inzetten voor de bezorging van goederen. Tot nu toe doen veel bedrijven experimenten, maar is de drone nog niet als vaste manier van bezorging ingezet rond een stad.

Bezorgservice Aha gebruikt de drones van het bedrijf Flytrex om sneller vers bereide maaltijden te bezorgen rondom de baai in de IJslandse hoofdstad Reijkjavik. Waar de bezorging over de weg meer dan twintig minuten duurt, zou dat nu in vier minuten kunnen.

Aha bezorgt de maaltijden vooralsnog niet tot aan de deur, maar heeft een centraal punt aan de andere kant van de baai, waar de bezorger de maaltijden ophaalt en bezorgt. Behalve tijdwinst zou de bezorging op deze manier ook minder kosten opleveren. De dronebezorging kost klanten niets extra's.

Geen van beide bedrijven laat zich uit over de beperkingen van de bezorging per drone. Zo is het klimaat in IJsland vaak niet ideaal voor drones. Op veel dagen is er neerslag en veel wind. Bovendien is het in de wintermaanden donker rond etenstijd.

Veel bedrijven experimenteren met bezorging per drone. Onder meer Google, Amazon en DHL hebben al geëxperimenteerd met deze manier van bezorging.