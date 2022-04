Nintendo Switch Sports Met Nintendo Switch Sports zul je de hoogtijdagen van de voorgangers op de Nintendo Wii niet herleven, maar het biedt alsnog de nodige uren vermaak. Die uren beleef je vooral in gezelschap, waarbij Switch Sports zich ontpopt als een modern gezelschapsspel, niet zozeer als een klassieke videogame die ook leuk is als je in je eentje speelt. De sporten zijn aardig in balans, met wat moeilijkere en makkelijkere spellen, maar het valt wel op dat er maar zes sporten zijn. Dat is ruim minder dan de dertien sporten die je in Wii Sports Resort had en dat is jammer. Nintendo is wel van plan dat aanbod uit te breiden. Dit najaar wordt golf de zevende sport in het aanbod. Als dat aanbod daarna verder groeit, kan Switch Sports voor velen een leuk spel zijn om af en toe eens te spelen, maar anders verliest het zijn aantrekkingskracht waarschijnlijk al snel. Pluspunten Leuk gezelschapsspel

Variatie in sporten

Nu ook online Minpunten Weinig sporten

Tennis en badminton vallen tegen Getest Switch Sports, Switch Prijs bij publicatie: € 49,99 Vanaf € 42,- Vergelijk prijzen

Op 8 december 2006 verscheen de Nintendo Wii. Gevoelsmatig is dat ongeveer drie eeuwen geleden, maar in werkelijkheid … nou ja, toch ook al ruim vijftien jaar geleden. De Wii legde de basis voor de manier waarop Nintendo bewegingsbesturing ook nu nog gebruikt in de Nintendo Switch. Een van de games die het zwieren en zwaaien met Wii-Motes op de kaart zette, was Wii Sports. Het spel werd meegeleverd bij de Wii, dus iedereen had dat spel. In menig huiskamer in Nederland en ver daarbuiten zijn dan ook de nodige gevechten uitgevochten met boksen, potjes bowlen gespeeld en wedstrijden getennist alsof ter plekke de finale van Wimbledon werd afgewerkt. De game bewees dat Nintendo met bewegingsbesturing iets waardevols in handen had. Dat werd nog eens onderstreept toen later Wii Sports Resort verscheen, dat gebruikmaakte van Wii MotionPlus, waarmee de tracking van de bewegingen sterk verbeterd werd.

Na de Wii kwam de WiiU, een wat andere console die zich niet leende voor het concept waarmee Wii Sports succesvol werd. Het duurde dan ook tot het jaar 2022 voordat er een nieuwe versie kwam. De Joy-Cons van de Nintendo Switch bleken er prima geschikt voor. Je kunt je zelfs afvragen waarom het zo lang geduurd heeft. Toen we in januari 2017 voor het eerst aan de slag konden met de Switch, kregen we al allerlei spelletjes te spelen waarin de potentie op dit vlak goed te zien was. De functie die Wii Sports had voor de Wii, werd voor de Switch vervuld door 1-2-Switch, maar de simpele minigames van dat spel hadden lang niet dezelfde impact als Wii Sports had. Het is dan ook aan de opvolger van dat spel, het deze week verschijnende Switch Sports, om de gloriedagen van de Nintendo Wii te laten herleven.

Zes sporten

Switch Sports is een game die in feite zes minigames bevat, in de vorm van diverse sporten. Dat zijn er weinig. Wii Sports had er maar vijf, maar Wii Sports Resort bevatte er dertien. Nintendo heeft al wel bekendgemaakt dat er in het najaar met golf een zevende sport wordt toegevoegd, maar ook daarmee blijft het aanbod beperkt. Dat is jammer, zeker als je nagaat dat er verschillende populaire sporten uit de oude games dit keer niet vertegenwoordigd zijn. Het boksen uit Wii Sports is bijvoorbeeld niet meer van de partij en tafeltennis, dat in Wii Sports Resort nog op veel populariteit kon rekenen, ontbreekt ook. Wat je wel kunt spelen: voetbal, volleybal, tennis, badminton, bowling en chambara, wat feitelijk neerkomt op zwaardvechten.

Welk spel het leukst is, hangt af van persoonlijke voorkeur, maar ook van hoe je het speelt. De meeste spellen zijn speelbaar met slechts één Joy-Con, maar voetbal is een uitzondering. Hier heb je beide Joy-Cons of één controller voor nodig, dus wil je dat lokaal samen spelen, dan heb je twee complete setjes nodig. Voor alle andere sporten voldoet één setje, als je met niet meer dan twee spelers wil spelen. Dat betekent ook meteen dat er genoeg mensen zullen zijn die voetbal niet lokaal samen kunnen spelen en dat is best jammer. We kunnen ons ook niet aan de indruk onttrekken dat het besturen van spelers in voetbal best naar één Joy-Con vereenvoudigd had kunnen worden.

Beenband

Ondanks die kanttekening behoort voetbal wel tot onze favoriete sporten in Switch Sports. Je kunt kiezen voor één tegen één of vier tegen vier. Dat eerste is een beetje saai, maar samen in de woonkamer natuurlijk best vermakelijk. De mogelijkheid om online te spelen, zorgt dat je met meer spelers tegelijk kunt spelen en daar ligt natuurlijk veel potentie. Een leuke extra daarbij is dat Switch Sports geleverd wordt met een beenband, zodat je de Joy-Con aan je been kunt vastmaken. Mocht je toevallig Ring Fit Adventure hebben gekocht, dan heb je trouwens al zo’n band. Met de band kun je het voetballen iets ‘echter’ maken, maar of het veel toevoegt? Gewoon met je handen en armen zwaaien, levert naar onze mening betere resultaten op, maar een beetje opgaan in de sport die je speelt, maakt Switch Sports wel leuker. Je kunt op de bank gaan zitten en simpelweg de bewegingen maken met je Joy-Con of je kunt er in opgaan en meespringen als je volleybalspeler omhoog springt voor een blok. Zo heb je er zelf ook nog een aardige inspanning aan en dat maakt de beleving een stuk intenser.

Al voetballend leer je dat je verschillende trappen hebt en zo de bal een beetje richting kunt meegeven. In de praktijk slaagden we er maar met moeite in om al te secuur te richten, waardoor de wedstrijden een beetje moeizaam verlopen, mede doordat je ook enigszins het overzicht mist. Dat effect speelt bij de andere spellen veel minder een rol; de actie is daar namelijk altijd voor je. Tennis en badminton behoeven hier waarschijnlijk geen uitleg. Je bewegingen worden nagebootst op het scherm en bij tennis kun je, door de actieknoppen te gebruiken, een bepaald effect meegeven. De simulatie gaat niet diep genoeg om je zwaaien helemaal accuraat naar de game te vertalen. Verwacht bijvoorbeeld niet dat je prachtige dropshots kunt maken en ook het plaatsen van de bal lukte ons net niet helemaal zo lekker als dat we hadden gehoopt. Om die reden vielen deze sporten ons ook een beetje tegen. Je hoeft daarbij ook niet echt zelf te lopen, wat ook wat potentiële diepgang weghaalt.

Die diepgang is bij andere spellen wat meer te vinden. Zo laat bowlen je als vanouds spelen met effect. Ook hier geeft de optie om online te spelen een extra dimensie, want je kunt dan met een hele rits spelers tegelijk bowlen, zonder op elkaar te hoeven wachten. Lokaal kan dat trouwens ook, maar daar is op elkaar wachten en kijken naar elkaars worpen natuurlijk wel leuker dan wanneer je online speelt. De mate van controle bij het bowlen is een positief punt: we gooiden binnen de kortste keren keurige curves of juist kaarsrechte ballen, om de spares te voltooien. Omdat timing en reactievermogen hier geen rol spelen, is dit een spelletje dat vrijwel iedereen zal kunnen spelen. Bowling zal dus zijn plek in de huiskamer met Switch Sports wel weer terugkrijgen.

Volleybal en zeker zwaardvechten zijn een stuk lastiger voor ongeoefende gamers. Bij volleybal valt het nog wel mee. Het spelletje werkt via een vast patroon: een speler vangt de bal op, de andere speler geeft een voorzet en de eerste speler smasht de bal richting de overkant. Doe je dat met de juiste timing, dan krijgt de bal extra vaart en als elke stap in de aanval perfect gespeeld wordt, wordt de smash haast onhoudbaar, tenzij je precies goed staat en de bal met de juiste timing opvangt, maar dat laatste is dan heel moeilijk. Dat maakt volleybal een van de meer uitdagende spellen en mede daardoor leuk om te spelen.

Dan blijft chambara, oftewel zwaardvechten, nog over. Dit is een spel voor één tegen één, waarbij beide spelers natuurlijk een zwaard hebben en op een rond platform staan met daaronder water. Het doel is je tegenstander het water in te meppen en in de praktijk doe je dat door hem een aantal keer achter elkaar een rake klap te geven met je zwaard. Je tegenstander kan dat voorkomen door jou eerst te raken of door jouw aanvallen te blokkeren. Dat werkt via het principe dat een aanval tegengehouden kan worden door een tegengestelde beweging. Een verticale klap blok je door je zwaard horizontaal te houden en omgekeerd. Dat vereist dat je snel anticipeert op wat je tegenstander doet en timing in wanneer je je aanval inzet. Dat maakt chambara waarschijnlijk tot het moeilijkste spel van de zes. Het slaan op zichzelf is makkelijk, maar winnen van een geoefende speler zal je niet zo snel lukken.

In vergelijking met Wii Sports en Wii Sports Resort zet Switch Sports op technisch vlak natuurlijk een stapje omhoog, maar de grafische stijl is nog steeds simpel. Het werkt goed genoeg en ziet er vrolijk uit, zonder echt indruk te maken. Op technisch vlak zit de echte winst natuurlijk in de inmiddels een paar keer aangehaalde online modus. Je kunt online spelen tegen vrienden, of je laten koppelen aan willekeurige mensen waarmee je dan de strijd kunt aangaan om in Pro Leagues terecht te komen. Dat aspect van de game werkte tijdens het testen nog niet, dus het is nog te vroeg om te zeggen hoe serieus dit allemaal wordt. In theorie zullen goede spelers hier nog een extra element aan Switch Sports kunnen toevoegen.

Conclusie

Gezelligheid blijkt de hoofdzaak van het spel. Switch Sports is natuurlijk een videogame, maar je zou het meer moeten zien als een bordspel. Het is namelijk een product dat je tevoorschijn haalt als je vrienden over de vloer hebt. De tafel waar je normaal 30 Seconds, Catan of Ticket to Ride zou spelen, maakt nu plaats voor wat ruimte, zodat je tegen elkaar kunt bowlen, tennissen of zwaardvechten. Het blijft jammer dat er niet meer verschillende sporten zijn en bij sommige van de sporten missen we wat diepgang en controle, maar dat maakt eigenlijk niet uit: die factoren zijn voor iedereen hetzelfde en de game zal er tijdens een gezellig avondje met vrienden of familie niet minder hilarisch om zijn. Speel je dit in je eentje, dan zul je blij zijn dat je online kunt spelen, maar alsnog verliest Switch Sports zijn aantrekkingskracht voor solo gamers best snel. Als modern, actief gezelschapsspel kan Switch Sports succesvol zijn, al is het prijskaartje van vijftig euro wel vrij pittig, zeker als je kijkt naar hoe weinig content de game eigenlijk bevat.

Onze zelfgemaakte screenshots bleken van dermate lage (pixelige) kwaliteit dat we bij uitzondering hebben gekozen voor de officiële screenshots van Nintendo, omdat die representatiever bleken voor de kwaliteit tijdens het spelen.