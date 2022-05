Privacy First verliest hoger beroep rondom UBO-register

Het UBO-register zorgt niet voor grote privacyschade voor bedrijven en mag blijven bestaan. Dat concludeert het Gerechtshof in het hoger beroep dat Privacy First had aangespannen. De privacyorganisatie verloor eerder al een rechtszaak rondom het register.

Het register van de Ultimate Beneficial Owners mag gewoon blijven bestaan, zegt het Gerechtshof. Het Hof sprak zich uit in een zaak die privacybelangenorganisatie Privacy First had aangespannen. De organisatie wil dat het UBO-register in Nederland wordt stopgezet. Het ging dan specifiek om de verplichting om gegevens te verstrekken via de Kamer van Koophandel. Het UBO-register is een Europese database en is in Nederland onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Door het register is het mogelijk om gegevens op te vragen over de eigenaren of oprichters van een organisatie. Privacy First vindt dat het register autoriteiten veel meer toegang geeft tot data dan noodzakelijk is. Daarmee zou het register 'ingaan tegen Europese grondrechten'.

Het Gerechtshof stelt nu dat het 'niet aannemelijk is' dat het UBO-register voor grote schade zorgt bij bedrijven. Bovendien wijst het Hof op de mogelijkheid voor bedrijven om hun gegevens af te schermen. Een UBO kan daarvoor een verzoek indienen bij het Handelsregister, die vervolgens moet bepalen of de UBO daadwerkelijk risico's loopt bij openbaarmaking van gegevens. Totdat zo'n beslissing door de KvK is genomen, blijven de gegevens verborgen. "Een UBO die vreest slachtoffer te worden van crimineel of ontwrichtend handelen als hiervoor bedoeld, kan dus op een eenvoudige manier voorkomen dat zijn gegevens openbaar worden of blijven", schrijft het Gerechtshof. Daarom zou het UBO-register niet hoeven worden verboden.

Privacy First zegt dat het nu de uitspraak afwacht van het Europees Hof van Justitie. Ook daar loopt een zaak tegen het register. De uitspraak daarvan wordt halverwege 2022 verwacht. In Nederland moeten bedrijven die onder de UBO-verplichting vallen verplicht voor 27 maart van volgend jaar hun gegevens indienen bij het Handelsregister. Privacy First pleit ervoor die datum op te schuiven tot na de uitspraak van het Europees Hof.