Australische kabinet bereidt voorstel voor om online trollen te stoppen

Het Australische kabinet gaat met een wetsvoorstel komen, waarmee online trollen moet stoppen. Socialemediabedrijven als Meta, Snapchat en Twitter moeten al hun gebruikers identificeren en worden juridisch verantwoordelijk voor wat zij posten.

Socialemediabedrijven moeten de identiteit van anonieme trollen op hun platforms overhandigen als een rechter dat vraagt volgens het voorstel, meldt ABC. Door de juridische verantwoordelijkheid voor uitlatingen van gebruikers bij platforms te leggen, wil het Australische kabinet hen aanzetten tot het strenger controleren van wat gebruikers posten.

Bovendien kunnen gebruikers op een laagdrempelige manier gaan vragen aan platforms om bepaalde posts offline te halen vanwege laster. Ook kan de klager vragen om de gegevens van degene die de smadelijke posts online heeft gezet. Als de trol daar niet mee akkoord gaat, kan de klager naar de rechter om de gegevens in handen te krijgen.

Dat vereist ook dat platforms van al hun Australische gebruikers persoonlijke gegevens gaan verzamelen. Dat is nu nog niet nodig. De exacte regels zijn nog niet bekend, omdat het conceptvoorstel pas later deze week online komt. Ook dan is nog niet bekend of het voorstel het haalt, omdat het parlement zich er nog over moet buigen. Dat gebeurt naar verwachting begin volgend jaar.