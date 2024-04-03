WhatsApp kampt met storing - update

Chatapp WhatsApp heeft last van een wereldwijde storing. Over de oorzaak en hoe lang het gaat duren is nog niets bekend. Ook is onduidelijk of alle gebruikers last hebben van de storing op de servers van de app.

WhatsApp-storing, april 2024

WhatsApp heeft op moment van schrijven de storing nog niet erkend, maar op AlleStoringen is te zien dat gebruikers sinds ongeveer kwart over acht problemen ervaren. Gebruikers melden dat WhatsApp berichten niet verzendt. De storing doet zich ook voor bij Messenger en Instagram: dat zijn andere socialemediaapps van moederbedrijf Meta.

Update, 20:40 uur: Sommige tweakers melden dat het weer werkt, anderen hebben nog steeds last van de storing. Het lijkt erop dat Meta de oorzaak heeft gevonden en dat de dienst langzaam maar zeker weer online komt.