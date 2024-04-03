WhatsApp kampt met storing - update

Chatapp WhatsApp heeft last van een wereldwijde storing. Over de oorzaak en hoe lang het gaat duren is nog niets bekend. Ook is onduidelijk of alle gebruikers last hebben van de storing op de servers van de app.

WhatsApp-storing, april 2024
WhatsApp-storing, april 2024

WhatsApp heeft op moment van schrijven de storing nog niet erkend, maar op AlleStoringen is te zien dat gebruikers sinds ongeveer kwart over acht problemen ervaren. Gebruikers melden dat WhatsApp berichten niet verzendt. De storing doet zich ook voor bij Messenger en Instagram: dat zijn andere socialemediaapps van moederbedrijf Meta.

Update, 20:40 uur: Sommige tweakers melden dat het weer werkt, anderen hebben nog steeds last van de storing. Het lijkt erop dat Meta de oorzaak heeft gevonden en dat de dienst langzaam maar zeker weer online komt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 03-04-2024 20:34
76 • submitter: crunchytail

03-04-2024 • 20:34

76

Submitter: crunchytail

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Reacties (76)

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devil-strike 3 april 2024 21:01
Het werkte voor 5 min en nu weer geen berichten kunnen ontvangen en verzenden.
R_M 3 april 2024 21:01
Bij sommige contacten heb ik nergens last van, anderen krijgen geen berichten van mij of krijgen ze met vertraging. Het aanmaken van groepen lukt momenteel ook niet.
Soldaatje 3 april 2024 21:09
Een API is down: https://isdown.app/integrations/meta/whatsapp-business-api
Meemzeh 3 april 2024 22:22
Ook Instagram heeft problemen met uploaden van content.
Zie ook allestoringen!
mjz2cool 3 april 2024 22:37
Het lijkt erop dat het begon voor iPhone gebruikers. Ik kon alleen berichten sturen naar Android gebruikers, geen enkel contactpersoon met een iPhone ontving berichten.
DennusB 3 april 2024 20:36
Alweer opgelost
Wietsee. @DennusB3 april 2024 20:58
Nee.
RobinNL @DennusB3 april 2024 21:39
Ik merk hier nog steeds dat het niet zo vlotjes loopt als voor de storing.
Cablekevin @DennusB3 april 2024 21:41
Ik nog steeds in storing @DennusB :9
bobberg 3 april 2024 20:36
Werkt weer!
Glashelder @bobberg3 april 2024 20:48
Het is hier doder dan een dodo.
JayWheel 3 april 2024 20:36
Gelukkig zijn er meer manieren om berichten te versturen :*)
litebyte @JayWheel3 april 2024 20:45
Misschien ben ik wel heel ouderwets...maar ik bel nog regelmatig.
Tweakert2020 @litebyte3 april 2024 21:01
Kan je daar meer over vertellen wat dat is?
litebyte @Tweakert20203 april 2024 21:03
Zullen we even bellen?
Tweakert2020 @litebyte3 april 2024 21:04
:+ :+ :+
Boy @JayWheel3 april 2024 20:53
Weten de meeste mensen gewoon echt niet, weet ik van eigen ervaring
Frame164 @JayWheel3 april 2024 21:01
SMS doet het inderdaad meestal gewoon. Bijkomend voordeel dat het op alle telefoons werkt zonder extra apps.
harrytasker 3 april 2024 20:36
Werkt hier gewoon... Misschien gedeeltelijke storing?

[Reactie gewijzigd door harrytasker op 22 juli 2024 14:21]

nasdude 3 april 2024 20:37
Tis alweer voorbij, geen paniek mensen, de wereld is nog niet vergaan
Arokh @nasdude3 april 2024 20:42
Bij mij nog niet
DeDooieVent @Arokh3 april 2024 20:45
nee, hier is de wereld ook niet vergaan inderdaad, keek net, alles ok.
Arokh @DeDooieVent4 april 2024 10:57
nee, hier is de wereld ook niet vergaan inderdaad, keek net, alles ok.
nee, hier is de wereld ook niet vergaan inderdaad, keek net, alles ok.
:-)
nasdude @Arokh3 april 2024 20:51
Laat ik het anders verwoorden: Ik kon alweer met mijn vriendin whatsappen die naast mij op de bank zat
Tweakert2020 @nasdude3 april 2024 21:03
Aiai kom je daar goed weg. Had je bijna iets echt tegen haar moeten zeggen
lenwar
@nasdude3 april 2024 20:44
Dat suggereert ook niemand toch?
Maar het kan wel lastig zijn als dat je reguliere manier van communiceren is.

Je kunt ook prima een paar uur zonder internet. Maar dat is ook lastig.

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