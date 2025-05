Instagram maakt mogelijk van Reels aparte app

Instagram maakt mogelijk van Reels een aparte app. Het is onbekend of dan de korte video's nog steeds in Instagram zullen zitten. Door Reels los te trekken zou Instagram de concurrentie met TikTok nog meer aan willen gaan.

Instagram-hoofd Adam Mosseri heeft in een mail aan medewerkers laten weten dat het bedrijf het afsplitsen van Reels in een aparte app overweegt, meldt The Information. Gegevens over wanneer dat zou moeten gebeuren, ontbreken vooralsnog.

Als de stap gelinkt is aan het mogelijke verdwijnen van TikTok uit de Verenigde Staten, ligt het voor de hand om de app snel uit te brengen. TikTok heeft nog vijf weken voor de deadline van de Amerikaanse president Donald Trump verloopt om de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen. In de VS is een wet van kracht die moederbedrijf ByteDance verplicht om TikTok te verkopen of offline te halen. Instagram Reels bestaat sinds 2020 in Nederland.