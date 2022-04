1Password haalt 620 miljoen dollar op en wil aantal medewerkers verdubbelen

Het bedrijf achter wachtwoordmanager 1Password heeft 620 miljoen dollar opgehaald tijdens een investeringsronde. Het bedrijf wil die extra financiering inzetten om het aantal werknemers van 1Password komend jaar te verdubbelen.

1Password maakt het resultaat van zijn Series C-investeringsronde bekend in een persbericht. Met de extra 620 miljoen dollar aan financiering komt de totale waardering van het bedrijf neer op 6,8 miljard dollar. Het bedrijf wil de extra financiering gebruiken om meer personeel aan te nemen. 1Password-ceo Jeff Shiner vertelt aan CNBC dat het bedrijf van plan is om dit jaar de omvang van zijn team te verdubbelen naar meer dan 1000 werknemers. Tegenover TechCrunch wordt gemeld dat het daaronder bijvoorbeeld zijn engineering- en klantenserviceteams wil uitbreiden. 1Password kijkt naar eigen zeggen ook naar mogelijkheden om andere bedrijven over te nemen.

1Password is de afgelopen jaren naar eigen zeggen flink gegroeid. Eind 2019 haalde het bedrijf al 200 miljoen dollar op tijdens een investeringsronde en in juli 2021 haalde het bedrijf nog eens 100 miljoen dollar op. 1Password werd toen nog gewaardeerd op 2 miljard dollar. Sinds zijn vorige investeringsronde medio 2021 zou het aantal klanten van het bedrijf gestegen zijn van 90.000 naar ruim 100.000. Tegenover CNBC vertelt 1Password daarnaast dat zijn personeelsbestand sinds 2020 ook al ruim drie keer is gegroeid, met een toename van 177 naar 570 medewerkers.