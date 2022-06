Nvidia verwacht dat vraag naar gpu's tot ver in 2022 groter is dan aanbod

Nvidia-ceo Jensen Huang verwacht dat de markt voor gpu's tot ver in 2022 beperkt zal worden door het aanbod. Volgens de topman is de vraag naar RTX-videokaarten 'te groot'. In het afgelopen kwartaal boekte Nvidia weer recordcijfers.

De omzet uit gaming bedroeg in het afgelopen kwartaal 3,06 miljard dollar. Dat is een stijging van 85 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Uit verkopen aan datacenters haalde Nvidia 2,37 miljard dollar omzet, een stijging van 35 procent. De totale omzet kwam uit op 6,51 miljard dollar en dat is 68 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Zowel wat betreft gaming, als datacenters en totale omzet, gaat het om recordbedragen voor Nvidia. De verkopen van CMP-videokaarten voor cryptomining vielen wel tegen. Het bedrijf haalde daaruit 266 miljoen dollar omzet, terwijl het verwacht had dat dit 400 miljoen dollar zou zijn. Nvidia-cfo Colette Kress verwacht dat de omzet uit CMP-producten in de toekomst 'minimaal' zal zijn.

De LHR -gpu's, met beperkingen tegen cryptomining, waren in het afgelopen kwartaal goed voor 80 procent van alle leveringen van Ampère-gpu's. Eind mei bracht Nvidia nieuwe varianten van zijn gpu's uit met restricties, om de kaarten minder aantrekkelijk te maken voor het minen van Ethereum.

Hoewel Nvidia recordcijfers behaalt, is de vraag naar gpu's nog altijd groter dan het aanbod, zegt ceo Jensen Huang bij de bespreking van de kwartaalcijfers. Hij verwacht dat de vraag het overgrote deel van volgend jaar nog groter zal zijn dan het aanbod. Huang claimt dat dit komt doordat de vraag 'te groot' is en doordat de RTX-kaarten 'baanbrekend' zijn, waardoor veel mensen willen upgraden.