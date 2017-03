Door Arnoud Wokke, woensdag 1 maart 2017 11:00, 42 reacties • Feedback

Wie spullen wil verkopen voor veel meer geld dan ze op basis van de gebruikte componenten waard zijn, moet een goed verhaal hebben. Dat geldt ook voor Porsche Design, het Duitse ontwerpbedrijf dat onafhankelijk van de gelijknamige autofabrikant diverse producten ontwerpt en uitbrengt. Het merk wil luxe uitstralen, met veel zwart, strakke lijnen en luxe materialen. Daarnaast maakt het graag goede sier met de naam van de autofabriek, die immers door dezelfde man is opgericht.

Zie bijvoorbeeld de 911 Soundbar, een soundbar op basis van de uitlaat van een Porsche 911; je moet er maar opkomen. Een soortgelijk verhaal betreft de Porsche Design Book One, de deze week gepresenteerde 2-in-1 die het Duitse bedrijf maakt met laptopmaker Quanta, chipontwerper Intel en Windows-ontwikkelaar Microsoft.

Voor het scharnier van de Book One zouden de ontwerpers gekeken hebben naar de versnellingsbak van Porsche-auto's en verrek, als je de twee naast elkaar legt, zie je inderdaad de gelijkenis. Voor de rest is het een soort luxe versie van de Surface Book van Microsoft. Tweakers kon, als een van de weinige Nederlandse media, met de Book One aan de slag.