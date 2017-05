Door Julian Huijbregts, vrijdag 19 mei 2017 08:16, 4 reacties • Feedback

Submitter: ocelot47

Dontnod heeft bekendgemaakt dat de episodische game Life is Strange een opvolger krijgt. Volgens de ontwikkelaars is het eerste deel inmiddels drie miljoen keer verkocht en wordt er sinds begin 2016 gewerkt aan de nieuwe game.

Inhoudelijke informatie over de nieuwe Life is Strange-game geeft Dontnod nog niet. Ook zegt de ontwikkelaar dat het spel niet op de E3 getoond zal worden, de gamebeurs die in juni plaatsvindt. Ze laten in hun aankondiging enkel los dat er sinds de release van de fysieke versie van het spel gewerkt is aan het nieuwe deel.

De eerste episode van het interactieve avonturenspel Life is Strange verscheen begin 2015. De game bestaat uit vijf episodes, die begin 2016 gebundeld werden tot een fysieke release op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Volgens Dontnod werken de ontwikkelaars sindsdien aan het nieuwe spel.

Life is Strange vertelt het verhaal van de jonge studente Maxine Caulfield uit het fictieve stadje Arcadia Bay in Oregon. Maxine beleeft een rampzalig visioen, in de vorm van een soort dagdroom waarin een gigantische tornado Arcadia Bay dreigt te verwoesten. De game leunt namelijk op het zogenaamde 'Butterfly effect'. Dat is het principe waarbij een miniem verschil van variabelen bij beginvoorwaarden, sterk van invloed en onvoorspelbaar van invloed zijn op bepaalde einduitkomsten.

Screenshots uit Life is Strange