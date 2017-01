Door Sander van Voorst, dinsdag 17 januari 2017 07:39, 19 reacties • Feedback

De Nederlandse organisaties ConsumentenClaim en Consumentenbond willen via de rechter voor elkaar krijgen dat Philips en andere partijen schadevergoeding aan consumenten betalen. De bedrijven kregen een EU-boete opgelegd voor het deelnemen aan een kartel voor beeldbuizen.

De consumentenorganisaties schrijven dat zij de rechter om een zitting vragen, waarbij alle bij het kartel betrokken partijen aanwezig zijn. Dit zijn bedrijven uit verschillende landen. De zitting zou ertoe dienen om het vervolg van de zaak te bespreken. De organisaties melden verder dat de karteldeelnemers elk afzonderlijk aansprakelijk zijn voor de ontstane schade.

De EU legde de karteldeelnemers in 2012 een boete op van opgeteld 1,47 miljard euro. Onder de deelnemers waren naast Philips ook Samsung, LG, Panasonic, Toshiba en Technicolor. Zij kregen de boete omdat zij tussen 1996 en 2006 afspraken over de prijs van beeldbuizen van crt-monitoren en -televisies maakten. Daarnaast zouden er afspraken zijn gemaakt over het beperken van de productie en het verdelen van klanten.

In een reactie aan Tweakers laat Philips weten dat het de gang naar de rechter een begrijpelijke stap vindt. Het gaat volgens het bedrijf om een complexe zaak, doordat er verschillende partijen bij betrokken zijn. Daar komt bij dat het beroep bij de Europese Commissie nog loopt naar aanleiding van de opgelegde boete. ConsumentenClaim startte in 2013 een actie om vergoeding voor consumenten te krijgen, die als gevolg van de afspraken te veel voor hun apparaten hebben betaald.