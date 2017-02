Door Arnoud Wokke, donderdag 16 februari 2017 13:48, 9 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Technicolor, maker van videotechnologie, heeft in diverse Europese rechtbanken Samsung aangeklaagd vanwege de schending van patenten. Volgens het videobedrijf schendt de elektronicamaker met zijn smartphones en tv's tien patenten.

Het Franse bedrijf zegt dat de Samsung-producten patenten schenden op het gebied van encodering van video en telecommunicatie. Het is onbekend om welke patenten het precies gaat. Ook is onduidelijk wat Technicolor tot nu toe heeft gedaan om met Samsung een licentie af te spreken. Tot nu toe was er niets bekend over een conflict tussen beide bedrijven.

Technicolor heeft in thuisland Frankrijk een aanklacht ingediend bij de rechtbank in Parijs en heeft in Duitsland aanklachten neergelegd in Mannheim en Düsseldorf. Vooral de regionale rechtbank in Mannheim is populair bij bedrijven die vinden dat hun patenten geschonden zijn, omdat die rechtbank patenthouders vaak gunstig gezind is.

Samsung heeft nog niet gereageerd op de aanklacht. De Zuid-Koreaanse fabrikant is vaak verwikkeld in conflicten over patenten. De grootste daarvan was met Apple enkele jaren geleden. Op het hoogtepunt liepen er rechtszaken in twintig landen.