De definitieve versie van ruimteactiegame Everspace komt op 26 mei uit. De game was al via Steam Early Access beschikbaar, maar nu kondigt ontwikkelaar Rockfish Games de release van versie 1.0 aan. Het spel ondersteunt de HTC Vive en Oculus Rift.

Everspace is een singleplayergame met procedureel gegenereerde levels en roguelike-elementen. In versie 1.0 wordt een campagne toegevoegd met een ingesproken verhaallijn. De game kan zonder vr-headset gespeeld worden, maar volgens de ontwikkelaars wordt zowel de HTC Vive als de Oculus Rift volledig ondersteund.

Het spel zou een Hardcore Mode krijgen, maar die was niet op tijd af voor de 1.0-release. De ontwikkelaar belooft deze echter later uit te brengen als een gratis update. Evenmin is het gelukt om een Linux-versie te maken voor de officiële release. De makers zeggen meer problemen te hebben gehad dan verwacht, met name in relatie tot Nvidia-videokaarten. De ontwikkelaars wachten op een driver-update die verbetering moet brengen. Als die update niet snel komt, dan komt er een versie van de game die met een work-around toch gedraaid kan worden op Linux, met minder grafische praal.

Het Duitse Rockfish Games bestaat uit de ontwikkelaars die eerder verantwoordelijk waren voor de Galaxy on Fire-games. Met een succesvolle Kickstarter-campagne haalden ze ruim 420.000 euro op om Everspace te maken. Daarna haalden de makers ook nog geld op via hun eigen site, waarmee het totaal op 670.000 euro kwam.

Rockfish gaat de game verkopen via Steam, GOG, Nvidia GeForce NOW en de Windows 10 Store. Ook komt de game uit voor de Xbox One en later dit jaar moet er een PS4-versie verschijnen. De game kost 27,99 euro.