Tweakers Podcast #51 - Apple vs. Spotify, nep-Pixels en nieuwe iPads

Wat is eerlijk? Vraag het aan Spotify en aan Apple, en je krijgt waarschijnlijk verschillende antwoorden. Spotify vindt namelijk dat Apple zijn monopoliepositie op iOS misbruikt, terwijl Apple de streamingdienst ervan beticht voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten.

Het draait allemaal om de regels die Apple oplegt aan apps in de App Store, regels waaraan het zelf niet altijd hoeft te voldoen. In de afgelopen weken brak een onlinefittie uit tussen deze twee bedrijven, waarbij Spotify zelfs een klacht indiende bij de Europese Commissie. In deze afleveringen bekijken we de situatie vanuit beide perspectieven en proberen we te schatten of Apple misschien in de problemen zit.

Verder poogt Arnoud de opfrissing van de iPad-line-up te duiden. Apple kondigde onlangs tussen neus en lippen door nieuwe iPads aan - slechts een persbericht, geen evenement - maar de vernieuwingen en wijzigingen in de line-up blijken interessanter dan je wellicht zou denken. Ook hebben we het in deze aflevering over het Pixel 4-'nieuws' dat sinds kort de ronde doet op internet. Wout stoort zich aan de manier waarop niet onderbouwde geruchten soms een eigen leven gaan leiden en aan het gebrek aan kritische blik bij veel onlinemedia.

00:19 Opening

01:15 Arnoud probeert de nieuwe iPad-line-up uit te leggen

11:43 Just Cause 4 is net een Schwarzenegger-film

15:25 Waarom wij het 'Pixel 4-nieuws' niet gebracht hebben

20:02 Geruchten en nepnieuws rondom techproducten

25:54 Spotify en Apple hebben ruzie over de App Store

39:15 Mogen bedrijven een marktplaats hebben en zelf daarin verkopen?

44:46 Kan Europa een Amerikaans bedrijf opsplitsen?

47:34 Wat bananen ons leren over markten en concurrentie

52:00 Sneakpeek

