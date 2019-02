Tweakers Podcast #46 - Zelfrijdende auto's, Apex Legends en waterstofgas

Vraag aan Lyft, Uber of Waymo hoe de auto van de toekomst eruitziet en ze schotelen je waarschijnlijk een beeld voor van een auto zonder stuur of pedalen, die alles zelf kan. Zover zijn we natuurlijk nog lang niet, maar staan we dan wel op de weg naar zelfrijdende auto's?

Daar hebben we het over in deze aflevering van de podcast. We bespreken waarom we eigenlijk autonoom zouden willen rijden, de voordelen, de obstakels, hoe het is om te rijden in een moderne auto die al semiautonoom is, en wat voor invloed dit zal hebben op vervoer in brede zin. Verder gaat Jurian nader in op Apex Legends, een game die hij in de vorige aflevering al kort noemde, maar inmiddels uitgebreid heeft gespeeld. En dat stelde zeker niet teleur.

Joris heeft als tip nog een interessante aflevering van Tegenlicht over de optie om ons aardgasnetwerk om te bouwen naar waterstofgas, al lijkt dat wellicht nog ingewikkelder dan uit dat programma blijkt. Jeroen kijkt vooruit naar de MSX-beurs en Wout kijkt terug op een tripje naar de Space Expo.

00:20 Opening

01:13 Het succes van Apex Legends

04:36 Gaat waterstofgas aardgas vervangen?

10:50 Jeroen gaat naar de MSX-beurs

14:08 Wout ging naar de Space Expo en ESA

17:47 Waarom zouden we een zelfrijdende auto willen?

25:56 Welke niveaus van autonoom rijden zijn er?

31:23 Welke rol gaan connected cars in de toekomst spelen?

36:17 Hoe is het om met level 2-autonomie te rijden?

44:48 Hoe belangrijk vinden wij autobezit?

53:34 Sneakpeek

Linkjes

Deltaplan Waterstof

De grote belofte van waterstof - Het alternatief voor elektrisch rijden?

Zelfrijdende auto's - Zijn wij de laatste generatie bestuurders?

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.