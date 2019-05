Fast & Furious 8-regisseur gaat film maken op basis van Saints Row-games

F. Gary Gray, onder andere bekend van films als Straight Outta Compton en Fast & Furious 8, gaat een film regisseren op basis van de Saints Row-gameserie van ontwikkelaar Volition. Het is nog onbekend wanneer de film uitkomt en wie de hoofdrollen mogen vertolken.

Regisseur F. Gary Gray gaat de film samen met schrijver Greg Russo ontwikkelen, meldt Deadline. Russo werkt momenteel ook aan het script van een Mortal Kombat-reboot voor Warner Bros. De film is een gezamenlijke productie van Koch Media, Occupant Entertainment en Gray's eigen Fenix Studios. Gray is geen onbekende in de filmwereld; eerder regisseerde hij onder andere de film Italian Job uit 2003 en het in juni te verschijnen Men in Black: International. Het is nog niet bekend of de Saints Row-film zich baseert op het verhaal uit de gamereeks, of dat het slechts losjes op de Saint Row-spellen wordt gebaseerd. De productie bevindt zich nog in een vroege fase.

Het verhaal van de Saints Row-games spant zich over vier delen, waarbij elk deel in de reeks nog gekker en onrealistischer is dan de vorige. In het eerste tot aan het derde deel is het een nog enigszins realistisch verhaal waarin je bendeleider bent van de Third Street Saints. Het in 2013 uitgekomen vierde en tevens vooralsnog laatste deel in de game-reeks is meteen ook het gekste deel. De game begint met de speler die president van de Verenigde Staten is geworden, waarna er al snel simulaties, ruimteschepen en aliens op het toneel verschijnen.

Er is eerder al gewerkt aan een Saints Row-film. In 2009 kondigde de acteur en rapper 50 Cent aan te werken aan een film op basis van de games. Nick Nunziata, een producent die destijds aan de film werkte, schreef in 2016 dat het destijds ging om een 'sterk script' en volgens schrijver Peter Aperlo zou het verhaal van de film passen tussen de gebeurtenissen uit de eerste twee games. Volgens Nunziata had THQ, het gamebedrijf dat tot 2013 achter de gameserie zat, de juiste aanpak en was er veel interesse van grotere regisseurs. THQ ging echter failliet in 2013, waarna het project stil kwam te liggen. Na dat faillissement werd Koch Media de nieuwe eigenaar van de rechten op Saints Row-franchise en dit bedrijf was volgens Aperlo destijds niet geïnteresseerd om een film te maken. Kennelijk is dat veranderd, want Koch Media is een onderdeel van het huidige initiatief met regisseur Gray. Wellicht hangt deze verandering samen met het feit dat Koch Media sinds een jaar een nieuwe eigenaar heeft: THQ Nordic. In hoeverre het huidige project put uit het eerdere werk is niet duidelijk.