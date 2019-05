Foto van 204-megapixel met sluitertijd van 1060 uur toont Grote Magelhaense Wolk

Een groep Franse amateurfotografen heeft met het door haar beheerde El Sauce-observatorium in Chili een indrukwekkende 204-megapixelfoto gemaakt van de Grote Magelhaense Wolk, een satellietsterrenstelsel van de Melkweg. De gecombineerde sluitertijd bedraagt 1060 uur.

De vijf Franse amateurfotografen van de groep Ciel Austral hebben hun foto vorige maand gepubliceerd en daaraan ging het nodige werk vooraf. Met een 160mm-refractor en een speciale astrofotografiecamera van Moravian hebben de fotografen een groot aantal foto's geschoten om deze vervolgens samen te voegen. De verschillende kleuren hebben te maken met het gebruik van speciale filters, waarmee de chemische samenstelling van gaswolken in kaart is te brengen.

Volgens Astrospace-blog namen alle gemaakte ruimtefoto's in totaal 620GB in beslag en waren enkele honderden uren nodig voor het nabewerken en stacken of samenvoegen van alle foto's, waarmee vooral ruis wordt beperkt. Om te komen tot de 204-miljoenpixelfoto, hebben de fotografen zestien kleinere stukjes van de Grote Magelhaense Wolk samengevoegd. Dit sterrenstelsel staat op ongeveer 163.000 lichtjaar van de aarde en is alleen vanaf het zuidelijk halfrond te zien aan de nachtelijke hemel.

Eenmaal samengevoegd had de foto een gecombineerde sluitertijd van maar liefst 1060 uur. Normaal gesproken heeft een foto van sterren bij gebruik van een groothoekobjectief een sluitertijd van maximaal 25 seconden; bij een langere sluitertijd leidt de draaiing van de aarde al snel tot sterrenstrepen, waarbij de sterren geen mooie puntjes meer zijn. Bij objectieven die de objecten dichterbij halen, moet vaak een nog veel kortere sluitertijd worden gebruikt. De gebruikte telescoop had waarschijnlijk een gemotoriseerd systeem om voor de draaiing van de aarde te compenseren.