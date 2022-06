Het was bijna onvermijdelijk dat gameontwikkelaar en ontwerper Luke Schneider vroeg of laat een project zou beginnen waarin weer volop ruimte is voor ongebreidelde vernietigingslust. Onlangs introduceerde hij met zijn studio Radiangames zijn nieuwe soloproject: de indiegame Instruments of Destruction. Zoals de naam al suggereert, is het kapotmaken van objecten een dominant gameplayelement in de nog uit te komen game.

Schneider is niet zomaar een ontwikkelaar die toevallig een game maakt waarin alles kapot kan. Hij was jarenlang onderdeel van Volition, de ontwikkelaar achter de in 2009 uitgekomen shooter Red Faction: Guerrilla. Schneider was lead technical/multiplayer designer voor deze game. Red Faction: Guerrilla wordt door velen nog altijd beschouwd als het hoogtepunt van destruction. In deze game kon echt alles kapot en dat ging ook nog eens op een zeer geavanceerde en complexe manier. Sindsdien zijn er wel wat games geweest die in de buurt van dit niveau kwamen, maar ontwikkelaars leggen er over het algemeen weinig nadruk op.