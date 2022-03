'Krappe arbeidsmarkt zorgt bij veel Nederlandse it’ers voor hoge werkdruk'

Bij een onderzoek onder 1800 it'ers gaf 38 procent aan dat ze de werkdruk als hoog ervaren, terwijl 7 procent de werkdruk zelfs té hoog vond. Een ruime meerderheid van hen wijst naar onderbezetting als oorzaak.

Met name it'ers die securityspecialist zijn ervaren een hoge werkdruk: 14 procent vindt deze te hoog. Bij de it-sector 'advies' geven de minste respondenten aan te hoge druk te ervaren: 3 procent. Bij 'Ontwikkeling' ervaart zo'n 7 a 8 procent een te hoge werkdruk, net als bij 'Beheer'. Bij leidinggevenden gaf 55 procent aan dat er sprake was van een hoge of te hoge werkdruk. Bij niet-leidinggevenden was dat 40 procent.

De cijfers blijken uit het Salary Survey van AG Connect, Berenschot en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. Van de 1800 ondervraagden gaf 67 procent aan dat als er sprake was van hoge werkdruk, dit door onderbezetting kwam. AGConnect legt daarbij de link met krapte op de markt voor it'ers. Daarnaast noemde 47 procent een onrealistische planning als belangrijke oorzaak.

Bijna een derde verwacht dat er de komende vijf jaar krapte op de it-markt blijft bestaan. Het UWV lijkt hen gelijk te geven: ondanks de oplopende werkloosheid blijven er in de it de nodige kansrijke beroepen. Het UWV noemde vorige week met name BI-specialisten of data-scientists die SQL of Python beheersen, datawarehouse-ontwikkelaars, programmeurs die talen zoals Java en C# beheersen of gespecialiseerd zijn in .NET, clouddiensten, apps of het web, netwerkspecialisten technische infrastructuur, systeemontwikkelaars, testdevelopers en securityspecialisten.

Van de it'ers gaf 10 procent bij het onderzoek aan actief op zoek te zijn naar ander werk. Iets meer dan zestig procent zoekt niet actief, maar staat wel open voor een verandering van baan.