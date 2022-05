Tweakers Podcast #121 - Polestar 2, gamekeys en onbetaalbare klassiekers

Ging het in de afgelopen jaren over elektrische auto's, dan was het vooral Tesla waarover je vaak hoorde. Gelukkig komen steeds meer fabrikanten met interessante elektrische modellen, zoals Volvo-dochter Polestar. Redacteur Jeroen kon er een middag in rijden en deelt zijn ervaringen.

Wat de Polestar 2 uniek maakt, is het infotainmentsysteem, dat voor het eerst in een auto compleet op Googles Android-besturingssysteem draait. Deze speciale Automotive-variant maakt het mogelijk om de Play Store te installeren en apps te gebruiken, al zitten daar nog wel enkele haken en ogen aan. We hebben het over het gebruiksgemak van de software en wat deze auto verder bijzonder maakt.

Ook snijden we het onderwerp aan van vpn-gebruik om goedkoper games te kopen. In landen met lagere inkomens zijn games vaak goedkoper. Mensen uit landen met hogere inkomens blijken daar soms gebruik van te maken door gamekeys via een vpn te kopen. Slimme zet of ethisch niet in de haak? En wat zou je eraan kunnen doen? Verder hebben we het over de klassieke Mario-cartridge die onlangs voor meer dan honderdduizend dollar werd verkocht, en over Canons nieuwe EOS R5-camera.

00:00 Opening

01:15 De ethiek van games via een vpn kopen

14:43 Een Mario-cartridge van meer dan 100.000 dollar

22:12 De Canon EOS R5 lijkt de ultieme camera

27:56 Jeroens eerste ervaringen met de Polestar 2

53:21 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

