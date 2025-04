Twitch staat 'geïmpliceerde naaktheid' niet langer toe op livestreamplatform

Livestreamplatform Twitch heeft weer zijn beleid rondom naaktheid aangescherpt. Het is voortaan niet meer toegestaan voor streamers om 'te impliceren of te suggereren dat ze gedeeltelijk of volledig naakt zijn'. In december versoepelde het platform zijn beleid nog.

In een blogpost stelt Twitch dat het deze verandering doorvoert, omdat streamers sinds kort 'censuurbalken of andere objecten gebruiken om hun lichamen of kleding te verbergen, of de camera zo positioneren dat de indruk gewekt wordt dat de streamer volledig of gedeeltelijk naakt is'. Het livestreamplatform schrijft dat veel streamers niet echt naakt zijn, maar dat dergelijke content de ervaring op Twitch voor veel gebruikers wel kan 'verstoren'.

Afgelopen december kwam Twitch met een versoepeling van zijn beleid rondom naaktheid waardoor dergelijke seksueel suggestieve content werd toegestaan. Wel moesten gebruikers zulke streams voorzien van een 'Sexual Themes'-label, zodat ze niet op de voorpagina verschijnen. De site stelt nu dat mogelijke suggestieve thumbnails nog zichtbaar zijn als de streamcategorieën worden doorzocht en dat veel gebruikers op die manier naar content zoeken. Het bedrijf laat daarom weten dat het werkt aan een optie om streams met een bepaald label weg te filteren. Ook wil het een verandering doorvoeren waarmee de thumbnails van streams met een Sexual Themes-label automatisch worden geblurd.

Naast seksueel suggestieve content werd ook getekende naaktheid als onderdeel van die versoepeling toegestaan, al kwam het platform daar een paar dagen later al op terug. Twitch schreef toen dat het 'te ver' was gegaan met de verandering, onder meer omdat het door realistische AI-gegenereerde beelden moeilijk zou zijn om onderscheid te maken tussen kunst en fotografie.