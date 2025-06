Belgische ethische hackers zijn niet meer strafbaar als ze bugs vinden en melden

Belgische ethische hackers zijn voortaan niet meer strafbaar als ze kwetsbaarheden melden bij een bedrijf. Hackers die zonder expliciete opdracht bugs vonden en via responsible disclosure meldden, konden tot voorheen nog worden vervolgd. Een nieuwe wet voorkomt dat.

De Belgische wetgeving is versoepeld om ethisch hacken minder strafbaar te maken. Het Centre for Cyber Security Belgium schrijft over het nieuwe beleid, dat nog wel verschillende waarborgen kent. België kende tot voor kort alleen beperkte regels rondom ethisch hacken die in een klokkenluiderswet waren opgenomen, maar die legden nog steeds veel beperkingen op aan ethische hackers. Onder die regel was het alleen toegestaan om ethische hacks uit te voeren als een bedrijf daarvoor opdracht of toestemming gaf, bijvoorbeeld door een responsibledisclosurebeleid online te hebben staan. Hackers die uit zichzelf kwetsbaarheden vonden en die bij bedrijven of instanties zonder zo'n beleid meldden, waren technisch gezien strafbaar en konden daarvoor vervolgd worden, al gebeurde dat in de praktijk amper.

Onder de nieuwe wet is het toegestaan om op zo'n manier op zoek te gaan naar kwetsbaarheden. Wel zitten daar nog regels aan verbonden. Als een bedrijf geen responsibledisclosurebeleid heeft, moeten hackers in ieder geval aankloppen bij het Centre for Cyber Security Belgium voordat ze ook het bedrijf zelf inlichten. Ook mogen ze in dat geval geen beloning eisen. Dat kan wel als daarover afspraken staan in een responsibledisclosurebeleid. Hackers moeten daarnaast proportioneel werken; ze mogen zich dus niet méér toegang verschaffen dan nodig en mogen geen schade aan systemen veroorzaken. Zo mogen ze geen ddos-aanvallen inzetten of werknemers phishen.

Een groot obstakel voor hackers is dat ze hun bevindingen ook niet zomaar online mogen zetten, behalve als het bedrijf daar expliciete toestemming voor geeft. Veel hackers willen RD-meldingen doen om vervolgens de resultaten op hun blogs te zetten, maar dat is onder de nieuwe wet nog steeds niet toegestaan.