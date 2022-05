DeLorean toont elektrische spirituele opvolger van DMC-12

DeLorean Motor Company heeft een elektrische auto onthuld. Het gaat om de Alpha5, die net als de van de Back to the Future-films bekende DMC-12 voorzien is van vleugeldeuren. De elektrische auto accelereert in 4,35 seconden naar een snelheid van 88 mijl per uur.

De Alpha5 is een volledig nieuwe auto, die trekjes heeft van de klassieke DMC-12. Het ontwerp doet ook denken aan de DMC-24, ofwel Medusa, een sedanuitvoering die nooit is verschenen. Dat was een variant met vier zitplaatsen, net als het nieuwe elektrische model.

In de auto zit een 100kWh-accu die goed zou zijn voor een bereik van 482 kilometer. Sprinten van stilstand tot ongeveer 100km/u gaat in een kleine 3 seconden en de topsnelheid is ongeveer 250km/u. De fabrikant specificeert ook de sprint naar 88 mijl per uur: die gaat in 4,35 seconden. Of de Alpha5 net als de DeLorean-auto in de Back to the Future-films ook kan tijdrijzen bij die snelheid, is nog niet bekend.

DeLorean Motor Company wil de auto 'in de komende jaren' produceren. In de Verenigde Staten krijgt de Alpha5 een prijs van 175.000 dollar. Het is nog niet bekend wanneer de auto daadwerkelijk uitkomt. Het oorspronkelijke bedrijf van zakenman John DeLorean ging in 1982 al failliet. In 1995 werden de naam en de overgebleven onderdelen overgenomen door een bedrijf uit Texas. Een aantal jaar geleden begon dat bedrijf met het uitbrengen van replica's van de originele DMC-12.

De DeLorean-website telt op het moment van schrijven nog af naar de officiële onthulling op dinsdag. Diverse websites, waaronder Auto Car en IGN, konden alvast een blik werpen op de auto en publiceerden de details. DeLorean gaat de Alpha5 in augustus voor het eerst op een autobeurs tonen.