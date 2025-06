Amerikaanse belastingdienst maakt aangiftesoftware opensource

De Amerikaanse belastingdienst heeft een groot deel van zijn Direct File-software opensource gemaakt. Het gratis programma voor belastingaangifte wordt mogelijk stopgezet door de Amerikaanse regering, als gevolg van Trumps 'megawet'.

Direct File moet de belastingaangifte in de VS efficiënter maken en werd vorig jaar door 300.000 mensen gebruikt als onderdeel van een beperkte pilot, schrijft 404 Media. Deze eerste gebruikers waren daar bovendien enthousiast over. Een groot deel van de broncode van het programma werd vorige week op GitHub gedeeld, merkt 404 Media nu op. De code is gedeeld onder de CC0 1.0 Universal-licentie.

Dat de Amerikaanse belastingdienst besloten heeft om de broncode te delen, is opvallend. De Amerikaanse regering probeert namelijk al enige tijd het programma stop te zetten. Het ministerie van Financiën, dat tot voor kort onder leiding stond van Janet Yellen, probeerde dat eerder al. Dat lukte niet, maar in de 'megawet' van Trump wordt ook over het stopzetten van Direct File gesproken. De 'megawet' is een uitgebreide wet met onder meer belastingverlagingen die Donald Trump door het Congres probeert te krijgen. Het beëindigen van het Direct File-programma zou volgens experts een 'cadeautje' zijn aan de belastingindustrie, dat de belastingbetaler tijd en geld gaat kosten.

Chris Given, een van de makers van Direct File, zegt in een blogbericht dat het vrijgeven van de broncode al langer op de planning stond bij de Amerikaanse belastingdienst. Ook vertelt hij dat het opbouwen van vertrouwen bij belastingbetalers essentieel was bij het ontwerp en de bouw van Direct File. "Door de meest accurate optie voor aangifte te creëren, belastingaangiften voor iedereen toegankelijk te maken, belastinggegevens veilig te houden en nu ook de code van Direct File openbaar te maken, toont het Direct File-team onze toewijding aan het winnen van het vertrouwen van belastingbetalers."

Given en twee andere ontwikkelaars van Direct File – Jen Thomas en Merici Vinton – hebben hun baan bij de overheid opgezegd. Zij zijn alle drie bij het Future of Tax Filing Fellowship van het Economic Security Project gaan werken. Dit programma onderzoekt manieren om de Amerikaanse belastingaangifte gemakkelijker en goedkoper te maken.