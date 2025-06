ElevenLabs komt met app voor genereren van AI-stemmen

Het AI-audiobedrijf ElevenLabs heeft een tweede app uitgebracht. Daarmee kunnen gebruikers kunstmatige stemmen genereren. Voorheen was dat alleen mogelijk via de webversie.

In de ElevenLabs-app kunnen gebruikers teksten invoeren en vervolgens een AI-stem kiezen die deze teksten uitspreekt. Gebruikers kunnen de stemfragmenten downloaden of delen op sociale media.

Het is daarnaast mogelijk om de AI-stemmodellen van ElevenLabs te finetunen en om zelfgemaakte AI-stemmen te kiezen. Het creëren van die stemmen is echter enkel mogelijk via de webversie. Hoewel de app volgens ElevenLabs per direct beschikbaar is voor Android en iOS, is de Android-versie op het moment van schrijven nog niet te installeren.

Het AI-audiobedrijf kwam vorig jaar al met een app voor het laten voorlezen van teksten. Ook heeft ElevenLabs een dienst uitgebracht om stemmen in films te vertalen naar andere talen en om geluidseffecten te laten genereren. Deze functies zijn geen onderdeel van de nieuwe app.