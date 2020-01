Nederlandse regering wil overnames van grote datacenters toetsen

De Nederlandse regering wil overnames van grote datacenters in de toekomst toetsen en als het nodig is verbieden. Dat zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Het kabinet gaat ook onderzoeken of datacenters onder vitale infrastructuur moeten vallen.

Het kabinet wil overnames gaan toetsen van datacenters als bedrijven na een overname met alle datacenters die het in bezit heeft een stroomcapaciteit van meer dan 40MW vraagt, schrijft Keijzer. Daarbij gaat het nu om alleen de vier grootste datacenterbedrijven van Nederland, maar in de toekomst kan dat aantal oplopen als meer datacenters boven die stroombehoefte komen. Als door de overname de nationale veiligheid of openbare orde in het geding komt, kan de regering een overname verbieden.

Dat kan de regering via het Wetsvoorstel Ongewenste Zeggenschap Telecommunicatie. Dat is vorig jaar ingediend en ligt momenteel nog bij de Tweede Kamer. Keijzer komt op het onderwerp door de overnames van datacenters door Amerikaanse bedrijven afgelopen jaren. Keijzer zegt bovendien dat het kabinet gaat kijken of datacenters onder vitale infrastructuur zouden moeten vallen. Onder meer elektriciteit, drinkwater en betalingsverkeer vallen daar nu onder. Die infrastructuur heeft extra bescherming.