Netgear brengt XR300-gamingrouter in april uit voor 200 dollar

Netgear heeft de Nighthawk Pro Gaming XR300 officieel geïntroduceerd. Als onderdeel van de Nighthawk Pro Gaming-serie moet deze router bij de verdeling van het draadloze internetverkeer de latency bij gaming beperken. Het apparaat komt volgende maand uit voor 200 dollar.

De XR300 fungeert als een relatief goedkoop model in de serie, waarbij er duurdere opties zijn zoals de al uitgebrachte XR500 en de XR700. Ten opzichte van de XR500 heeft de nieuwe wifi-router een minder uitgesproken uiterlijk en iets minder specificaties.

Zo is de XR300 voorzien van een dualcoreprocessor van 1GHz, terwijl de XR500 een dualcoreprocessor heeft die op 1,7GHz draait. Het laatstgenoemde model heeft vier antennes; de XR300 moet het met een antenne minder doen. De nieuwe dualbandrouter ondersteunt snelheden tot 450Mbit/s via de 2,4GHz-band en tot 1300Mbit/s via 5GHz. De XR500 haalt respectievelijk 800Mbit/s en 1733Mbit/s.

De nieuwe router is voorzien van vier gigabitethernetpoorten en heeft net als de duurdere varianten een processor waar het DumaOS-dashboard op draait. Hiermee wordt het netwerk gemonitord en kunnen gebruikers aan games gerelateerd internetverkeer prioriteit geven, wat moet leiden tot een lagere ping en minder lag. Dat laatste wordt bereikt door het selecteren van gameservers op basis van een geofilter.

De XR300 is een Wi-Fi 5-router die vanaf halverwege volgende maand op de markt komt voor een prijs van 200 dollar. Wat de exacte europrijs wordt is nog niet duidelijk.