Google gaat nieuw datacenter bouwen in gemeente Groningen

Google heeft twintig hectare grond gekocht van de gemeente Groningen en gaat daar een datacenter op bouwen. Het datacenter wordt maximaal acht hectare groot. De bouw moet in het najaar van 2023 van start gaan.

Dat er een nieuw datacenter zou worden gebouwd in gemeente Groningen, was al langer bekend. De gemeente zou in 2020 benaderd zijn met plannen voor het datacenter door een toen nog onbekende partij. Nu blijkt dat het om Google gaat, die ook een datacenter heeft in de Eemshaven.

Het gebouw komt te staan bij industrieterrein Westpoort, ten westen van het Groningse dorp Hoogkerk, schrijft RTV Noord. Google zegt dat het om een 'kleinschalige satellietfaciliteit' van ongeveer acht hectare groot. Het datacentrum is nodig, omdat 'steeds meer mensen gebruikmaken van digitale middelen en organisaties massaal overstappen naar het werken vanuit de cloud’, zegt het bedrijf.

Bouwplannen datacenter Groningen Westpoort.

De Groningse wethouder Carine Bloemhoff (PvDA) zegt dat de gemeente ‘strenge eisen heeft gesteld aan het project’. “Er moet om het datacenter groen en water worden aangelegd. Ook wordt het dak van het datacenter met minstens 70 procent zonnepanelen bedekt”, zegt de wethouder. Volgens Bloemhoff moet de restwarmte van het datacenter moet ‘ten goede komen aan het Groningse Warmtenet'. Daarnaast moet datacenter ongeveer 125 permanente arbeidsplaatsen opleveren, schrijft onder meer NU.nl op basis van persbureau ANP. Hoeveel geld gaat zitten in de bouw van het datacenter is niet bekend.

De komst van het datacenter ligt gevoelig in de lokale politiek. In het coalitieakkoord staat dat er geen nieuwe datacenters bij mogen komen in de gemeente. De komst van het 'kleine' datacenter lag echter al langer vast en daarom gaat de bouw door. Vanwege de grootte van het datacenter valt het niet onder de strengere regels voor de bouw van hyperscaledatacenters. Deze zijn minimaal tien hectare groot.