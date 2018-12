Xiaomi kondigt budgetsmartphone Mi Play met kleine notch aan

Xiaomi heeft in China de Mi Play aangekondigd, een smartphone met een 5,84"-lcd waar een kleine notch in zit voor de frontcamera. De telefoon heeft een MediaTek P35-soc, 4GB ram en een 3000mAh-accu die via een micro-usb-aansluiting wordt opgeladen.

Het lcd van de Xiaomi Mi Play heeft een 19:9-verhouding, een resolutie van 2280x1080 pixels en een inkeping die doet denken aan de waterdruppelvormige notch die steeds meer fabrikanten gebruiken. In de kleine uitsparing zit de achtmegapixelfrontcamera.

Xiaomi gebruikt voor het toestel een MediaTek P35-soc die op 12nm wordt gemaakt en bestaat uit acht ARM Cortex-A53-cores. Er is 4GB ram aanwezig en 64GB flashopslag. Aan de achterkant zit een twaalfmegapixelcamera en een tweede camera met een tweemegapixelsensor.

Het toestel heeft afmetingen van 148x72mm en is 7,8mm dik. Het gewicht is ongeveer 150 gram volgens de fabrikant. Xiaomi mikt met het toestel op de Aziatische markt, in China komt de telefoon uit voor 1099 yuan. Omgerekend is dat ongeveer 140 euro. Of de Xiaomi Mi Play later ook naar de Benelux komt, is nog niet duidelijk.