'Apple werkt aan auto-ongelukherkenning in iPhones en Apple Watches'

Apple werkt aan een feature die auto-ongelukken moet herkennen en automatisch het alarmnummer moet bellen bij een ongeluk. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van interne documenten en anonieme bronnen.

De feature zou in de loop van volgend jaar naar iPhones en Apple Watches moeten komen, in ieder geval in de Verenigde Staten, schrijft The Wall Street Journal. De feature, die crash detection heet, herkent een auto-ongeluk onder meer met de valdetectie van Apple Watches en de accelerometer. Als Apple een crash herkent, belt het apparaat automatisch het alarmnummer. Apple Watches hebben al een soortgelijke feature die harde vallen herkent, onder meer op de fiets. Het horloge vraagt de gebruiker of ze oké zijn, en zo niet, dan belt het automatisch het alarmnummer.

The Wall Street Journal zag interne documenten van Apple en sprak met bronnen bekend met de plannen. Apple zou anonieme gegevens hebben verzameld van iPhone- en Apple Watch-gebruikers om de feature te trainen op het herkennen van een auto-ongeluk. Volgens de Amerikaanse krant hebben iPhones en Apple Watches al meer dan tien miljoen keer een mogelijk auto-ongeluk herkend. Daarbij zou in 50.000 gevallen het alarmnummer gebeld zijn. Apple zou die informatie gebruiken voor het beter worden in het detecteren van auto-ongelukken.

Volgens de krant moet de feature begin 2022 naar iOS en WatchOS komen, al is het nog niet bekend of de feature er daadwerkelijk komt. Het kan ook zo zijn dat de feature op een later moment uitkomt, of dat deze geschrapt wordt, zeggen bronnen bij Apple tegen de WSJ.