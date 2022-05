Square Enix toont vroege beelden van Tomb Raider-horrorgame die werd geschrapt

Ter ere van het 25-jarige jubileum van Tomb Raider toont uitgever Square Enix beelden van een game uit de serie die nooit is uitgebracht. Het gaat om Tomb Raider: Ascension, een game met horrortrekjes, waar Crystal Dynamics aan werkte voor de reboot uit 2013.

Square Enix toont diverse video's met prototypes van gameplay. Het gaat om beelden van een game die rond 2009 in ontwikkeling was, voordat Crystal Dynamics begon aan de reboot van Tomb Raider, die uiteindelijk in 2013 verscheen. Het project had aanvankelijk trekjes van een horrorsurvivalgame. Zo is in de video's te zien hoe Lara Croft met een vlammenwerper en handwapens monsters te lijf gaat.

Tomb Raider: Ascension was een interne titel. De game is nooit aangekondigd en ook niet afgemaakt. Het horrorconcept werd overboord gegooid en er werd gekozen voor een origin story, wat uiteindelijk de reboot van Tomb Raider werd. Volgens Square Enix is het idee daarvoor voortgekomen uit de prototypes die nu zijn getoond.

Naast onderstaande video met vroege gameplay, toont Square Enix een filmpje met concept art en een video met box art en branding voor de game. Daaruit blijkt dat het spel in ontwikkeling was voor de Xbox 360.