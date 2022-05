PlayStation 3-emulator RPCS3 kan alle bestaande games booten

De ontwikkelaar van PlayStation 3-emulator RPCS3 maakt bekend dat de software nu in staat is om alle bekende games en apps voor het platform te booten. Dat betekent niet dat alle games ook speelbaar zijn; dat percentage staat momenteel op 63,5 procent.

Het is voor het eerst dat er geen games en applicaties meer in de categorie Nothing op de compatibiliteitslijst staan, schrijft RPCS3 op Twitter. Die categorie was voorbehouden voor software die helemaal niets deed als er gepoogd werd deze te draaien in de emulator. Het team zegt ook de categorie Loading weg te willen werken. Daarin staan momenteel zes titels. Die starten op, maar komen niet verder dan het laadscherm.

De mijlpaal betekent niet dat alle of bijna alle PlayStation 3-games nu speelbaar zijn via de emulator op een pc. Er staan nog 186 titels in de categorie Intro, dat wil zeggen dat ze niet verder komen dan het laden van de intro van het spel. Verder staan er 987 titels op de lijst waarbij het wel mogelijk is om in het spel te komen, maar die niet het predicaat speelbaar krijgen.

Er zijn nu 2054 titels in de categorie Playable. Dat is 63,5 procent van het totaal. Om in aanmerking te komen voor deze categorie moeten games uitgespeeld kunnen worden met 'speelbare prestaties', zonder dat er 'game brekende' bugs of glitches voorkomen.

RPCS3 is een opensource-emulator voor Sony's PlayStation 3, die werkt op Windows, Linux en BSD. De emulator is sinds 2011 in ontwikkeling en wordt nog altijd actief onderhouden. Het team heeft onder andere nog langetermijnplannen om het booten van games van originele PS3-schijfjes mogelijk te maken en om microfoons, camera's en USB-accessoires te ondersteunen.