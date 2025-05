Suicide Squad-servers kort na release in early access offline gehaald wegens bug

Rocksteady Studios heeft de servers van Suicide Squad: Kill the Justice League kort nadat de game in early access verscheen, offline gehaald. Dit gebeurde vanwege een bug waarbij de verhaallijn van de game voor sommige spelers automatisch voltooid was.

Suicide Squad: Kill the Justice League is nog niet officieel uitgebracht, maar spelers met een Deluxe Edition konden 72 uur van tevoren met de game aan de slag. Binnen een uur na de release van de early access werd de game al offline gehaald. Het is niet duidelijk wanneer Kill the Justice League weer speelbaar is.

Batman: Arkham-ontwikkelaar Rocksteady meldt dat de thirdpersonshooter gedurende 'enkele uren' niet beschikbaar zal zijn, zodat de studio onderhoud kan uitvoeren aan de servers. De Suicide Squad-game komt op 2 februari uit voor de PS5, Xbox Series X/S en pc.