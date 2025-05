LEGO Horizon Adventures was voor mij een aardige verrassing op Summer Game Fest. Natuurlijk kun je je best een voorstelling maken van hoe een game die Horizon en LEGO mixt ongeveer zal worden, maar de game maakte indruk, met name dankzij de vrolijke, kleurrijke look. Visueel stak de game al meteen flink uit boven alle andere, eerder verschenen LEGO-games. Ergens logisch: de game is gemaakt met Unreal Engine 5 en bevat zelfs raytraced lichteffecten. De eerdere LEGO-games van TT Games zijn ouder en beschikken over minder grafische toeters en bellen. Maar belangrijker: die games zagen er altijd min of meer hetzelfde uit. Of je nou Star Wars, Marvel of iets anders speelt: de games waren erg vergelijkbaar. LEGO Horizon Adventures is een compleet andere game.

En toch ook weer niet helemaal. Het recept blijft namelijk dat je een bekende franchise als basis neemt en die franchise dan in LEGO-vorm giet. Dat gaat gepaard met het overnemen van al bekende verhaallijnen, maar dan losser en doorspekt met veel meer humor. Humor is al die jaren het fundament onder het succes van de LEGO-games geweest. De gameplay is immers vaak best simpel en de verhalen ken je grotendeels al, dus de sleutel zit hem in de herkenbaarheid, die hand in hand gaat met humor. In dit geval gaat het om Horizon Zero Dawn als bronmateriaal. We zien het verhaal van hoe Aloy, als lid van de Nora-stam, op het spoor komt van een kwaadwillende AI die allerlei machines verandert in moordlustige wezens. Ken je het verhaal van Horizon Zero Dawn, dan ken je dit verhaal dus ook. De manier waarop het verteld wordt is echter compleet anders.

Dat begint met de stijl en natuurlijk speelt LEGO hierin de hoofdrol, maar wel op een manier dat je Horizon duidelijk erin herkent. Het is bepaald niet moeilijk om de LEGO-versies van bekende personages als Aloy en Varl te herkennen en ook de rest van de wereld ademt de typische Horizon-sfeer, terwijl die wel degelijk helemaal is opgebouwd uit LEGO-onderdelen. In de manier waarop die wereld opgebouwd is, zit direct een groot verschil met wat je wellicht gewend bent uit andere LEGO-games. LEGO Horizon Adventures laat veel weidsere omgevingen zien, waarin Aloy en de overige personages vaak meerdere routes kunnen kiezen. De camera draait daarbij ook nog wel eens, waardoor je af en toe best ver kunt kijken. Ook dat zijn we niet gewend van LEGO-games.

In die zin brengt deze LEGO-game dus vernieuwing, maar tegelijk is de stijl herkenbaar, met name in, ik zei het al, de humor. Elke tussenscène en elke conversatie tussen de personages is op een speelse, humorvolle manier geschreven. Daarbij wordt af en toe ook de vierde muur doorbroken, wat ook al een kenmerk is van een product dat zichzelf niet al te serieus neemt. De grapjes volgen elkaar in hoog tempo op, in tekst en geluid, maar ook visueel. Varl die bij aanvang van een missie nog even ligt te chillen op een luchtbedje met een cocktail in zijn hand, of Sylens die aspiraties heeft als dj: het zijn allemaal voorbeelden van hoe deze game het verhaal van Horizon Zero Dawn op een luchtigere, speelsere manier neerzet.