Titel LEGO Horizon Adventures Platform PlayStation 5, Windows, Nintendo Switch Ontwikkelaar Guerrilla Games Uitgever Sony Computer Entertainment Releasedatum Eind 2024

Zin in een kijkje in onze keuken? In de aanloop naar een groot evenement plannen we altijd een serie afspraken, zodat we in korte tijd veel games kunnen zien of spelen. We skippen dan de eventuele rijen die er bijvoorbeeld op de gamescom altijd wel zijn en kunnen in alle rust ons werk doen. Het komt echter vaak voor dat uitgevers afspraken plannen rond games die nog niet zijn aangekondigd. Die slots worden dan aangeboden als ‘Unannounced game’. Uiteraard proberen we altijd alvast te achterhalen om wat voor game het gaat, maar niet elke uitgever is daar even open in. Het kan dus gebeuren dat je zo’n informatieloze uitnodiging op de gok accepteert. Dat doe je niet zomaar bij elke partij, maar bij Sony PlayStation? Dat gokje durven we wel te nemen en dus kwamen er twee afspraken voor hands-onsessies met nog onbekende games in mijn agenda te staan.

Toen State of Play een week voor het Summer Game Fest voorbijkwam, werd een van die titels al ingevuld in de vorm van Astro Bot, de opvolger van Astro’s Playroom. Daarover kun je donderdag meer lezen op Tweakers. De andere game bleef echter nog leeg, dus wisten we dat er tijdens het Summer Game Fest nog een aankondiging zou komen. Nu ging natuurlijk al langer het gerucht dat Guerrilla Games met een LEGO-versie van Horizon zou komen, en dat was precies wat er gebeurde. Zo werden die twee geplande slots dus ingevuld door Astro Bot en LEGO Horizon Adventures, en ik zeg eerlijk dat me dat aanvankelijk teleurstelde. Je hoopt tegen beter weten in dat je ineens bij de onthulling van een van Sony’s grootste games voor het komende jaar zit. Maar LEGO? Het zijn vaak leuke games, begrijp me niet verkeerd, maar na Star Wars, Harry Potter, Marvel en ga zo maar door, heb ik het wel een beetje gehad met LEGO-adaptaties van bekende franchises. Ik zat niet te wachten op een LEGO-versie van Horizon.

We spoelen door naar het heden en ik kan zeggen: ik had ongelijk. Niet alleen horen Astro Bot en LEGO Horizon Adventures allebei bij de vermakelijkste games die ik deze Play Days heb gespeeld, ik had ten onrechte aangenomen dat een LEGO Horizon-game gewoon weer hetzelfde zou worden als al die andere LEGO-games. Logisch: al die LEGO-games zijn gemaakt door TT Games, terwijl deze game door Guerrilla Games zelf gemaakt wordt. Dat dat een behoorlijk andere game oplevert, spreekt voor zich.

Natuurlijk zijn er ook gelijkenissen. De meest voor de hand liggende is dat de personages en de spelwereld opgebouwd zijn uit lego. Tijdens onze speelsessie en een interview rond LEGO Horizon Adventures werd ook herhaaldelijk aangestipt dat alles van lego gemaakt is. Anders gezegd: je zou alles wat je in de game ziet, ook in het echt kunnen maken. De bouwstenen die samen de spelwereld van LEGO Horizon Adventures vormen, zijn echte bouwstenen; ze zouden allemaal zo kunnen bestaan. Dat maakt het des te knapper dat je de spelwereld van Horizon meteen herkent zodra je deze LEGO-game in actie ziet. Het spel volgt losjes het verhaal van Horizon: Zero Dawn en is dus ook gebaseerd op die spelwereld. Dat zie je meteen, ook al is alles opgebouwd met lego.

Andere elementen die horen bij LEGO, zijn de losse stijl en de humor die erbij komen kijken, zowel in de dialogen als in de visuals. Dat betekent dat alle personages in een legostijl zijn gegoten, met alle hilarische gevolgen van dien. Daarnaast vliegen de visuele grapjes over je scherm. Die zijn soms klein en subtiel, en soms groot en lekker in your face. Neem ‘hotdog guy’, die je misschien voorbij hebt zien komen in de trailer die PlayStation toonde tijdens het Summer Game Fest. Die kun je in de game oproepen. Hij is een soort power-up die je kunt inzetten als een gevecht moeilijk wordt. Hij komt dan langs, bouwt zijn hotdogstand op en begint vanaf daar het gebied te bombarderen. Het hoeft allemaal niet serieus te zijn en daar maakt Guerrilla zeker gebruik van.