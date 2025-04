Aanvaller paste BGP-routing van Orange in Spanje aan na hacken RIPE-adminaccount

Een hacker heeft het RIPE-account van de Spaanse provider Orange gehackt en de BGP-routing en RPKI-validatie aangepast. Daardoor hadden veel klanten van de provider geen verbindingen meer en konden ze veel websites niet meer bereiken.

Orange España bevestigt op X dat de storing op 3 januari begon. De provider bevestigt dat het alleen ging om verbindingsproblemen. Een hacker die zichzelf Ms Snow noemt, eist de verantwoordelijkheid voor de hack op. Ze zou toegang hebben gekregen tot het RIPE-adminaccount dat Orange gebruikte om BGP -routing te regelen. Snow zegt in een vervolgtweet dat ze toegang tot dat account kreeg doordat de beveiliging daarvan 'zeer discutabel' was. Snow vond de credentials in een datadump van een ouder botnet. Orange zou ripeadmin als wachtwoord hebben gebruikt en geen tweetrapsauthenticatie hebben ingesteld.

Dat laatste bevestigt ook beveiligingsbedrijf Hudson Rock, dat onderzoek deed naar de hack. Volgens Hudson Rock werd een computer van een Orange-medewerker geïnfecteerd met de Raccoon-malware. Die filtert gegevens van machines uit.

De aanvaller wist via RIPE het Border Gateway Protocol aan te passen. BGP is een protocol waarmee verkeer tussen twee routers of tussen een router en een provider wordt geleid. Het vertelt een provider welk netwerk bij welk IP-adres hoort en kan zo bijvoorbeeld de snelste weg tussen die verschillende netwerken vinden. BGP was in 2021 de oorzaak van een grote, urenlange storing bij Facebook, waarover Tweakers destijds een artikel met uitleg schreef. Iets soortgelijks gebeurde deze week bij Orange via RIPE, een publieke database van IP-adressen en autonomous system- of AS-nummers. Orange beheerde zijn BGP-infrastructuur via RIPE. Nadat hacker Snow toegang kreeg tot de RIPE-instellingen van Orange, was ze in staat de BGP-configuratie aan te passen.

Dat deed de hacker door het AS-nummer van Orange te veranderen. Daarna voerde ze een ongeldige RPKI-configuratie door. Die Resource Public Key Infrastructure-standaard is een cryptografische manier om BGP-routing te valideren; via een RPKI-certificaat wordt gecontroleerd of een BGP-routing overeenkomt met het juiste AS-nummer. Door de RPKI-configuratie aan te passen, werkte de BGP-routing van Orange niet meer goed. Bepaalde IP-adressen waren daardoor niet meer bereikbaar, waardoor klanten van de provider grote delen van internet tijdelijk niet konden bereiken.

Snow riep Orange op X op contact met haar op te nemen om nieuwe RIPE-admincredentials te krijgen. Uiteindelijk heeft de storing slechts enkele uren geduurd. Het is niet bekend of Orange zelf de BGP-routing heeft hersteld of daarvoor contact heeft gehad met de hacker.