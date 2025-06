InWin toont bewegende Infinite-kast met 180-gradenglaspaneel voor 6776 euro

Rond Black Friday is iedereen natuurlijk op zoek naar de beste deal. Wie nog een goede deal zoekt voor een behuizing, moet dan waarschijnlijk echter niet bij InWin zijn. Dat heeft namelijk de Infinite te koop gezet, een futuristische conceptkast met een 180-gradenscherm, die beweegt en niet minder dan 6776 euro kost.

InWin toonde de InWin Infinite al tijdens Computex, maar heeft de kast nu daadwerkelijk te koop gezet. De Infinite heeft een futuristisch uiterlijk met ... tja, waar moet je beginnen met beschrijven? Het is een bewegend model, waarbij de kast gekanteld kan worden met een aparte knop. Aan een kant zit gebogen glas van 6mm dik, dat volledig om de behuizing heen is gevouwen. De rest van het model is van aluminium gemaakt.

Verder zitten er zowel binnen als buiten de behuizing rgb-strips en fans. De kast werkt met 'kabelloze' concepten waarbij de aansluitingen aan de achterkant zijn weggewerkt. Is het nog relevant om details over die aansluitingen te hebben? Misschien niet, omdat het gaat om een 'limited edition' die zo zeldzaam is, dat ieder model een gegraveerd uniek serienummer krijgt. Voor wie het toch wil weten: het gaat om een fulltowermodel waarin eATX- en ATX-moederborden passen, met ruimte voor een gpu van maximaal 370mm en een cpu-koeler van maximaal 180mm. Er passen verder drie 120mm-fans 'voorop' en een 120mm-fan achterop; ook is er ruimte voor een waterkoeler van maximaal 360mm. Er zitten twee 2,5"-drivelades in de behuizing en het i/o-paneel bevat een USB 3.2 Gen 2x2 Type-C- en twee USB 3.2 Gen 1 Type A-poorten.

Nu nog even bijna 7000 euro ophalen, want dat betaal je voor de kast - als die nog verkrijgbaar is. Het model staat voor 6776 in InWins eigen webwinkel. Helaas is daar geen goede Black Friday-aanbieding voor beschikbaar ...