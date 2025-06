Tencent onthult openwereld-mmo met zelfde uiterlijk en concept als Horizon-games

Tencent Games en ontwikkelaar Polaris Quest kondigen de openwereld-'mmo' Light of Motiram aan. De game speelt zich in een primitieve wereld af, waar grote mechanische beesten heersen. Het is nog niet duidelijk wanneer de pc-game daadwerkelijk uitkomt. Wel is er een duidelijke inspiratiebron te herkennen.

Light of Motiram exploreert net als de populaire openwereldgames uit de Horizon-franchise van Guerrilla Games de botsing tussen een primitieve mensheid met een verwilderde wereld waarin geavanceerde mechanische beesten de dominante 'levensvorm' zijn. De Chinese ontwikkelaar beschrijft dat als volgt: "Ontdek een grote open wereld vol kolossale machines, bouw een basis, ontdek technologieën, train Mechanimals en vecht tegen imposante bazen. Start in het primitieve tijdperk en smeed een nieuw pad van ontwikkeling. Trotseer machinatie, overleef met Mechanimals."

Die beschrijving heeft hier en daar wat overlap met een andere beschrijving, namelijk die van Horizon Zero Dawn uit 2017: "In een verre toekomst hebben reusachtige machines het voor het zeggen op aarde. De restanten van onze beschaving worden gevormd door unieke stammen die overleven in overwoekerde ruïnes. Hanteer de pijl-en-boog en speer als Aloy, een jonge machinejager die is verstoten door haar stam. Ze ontdekt waar ze vandaan komt, wat er met deze mysterieuze wereld aan de hand is en hoe ze is voorbestemd om de aarde te redden."

De promotieafbeeldingen van Horizon Zero Dawn links en Light of Motiram rechts

Wat concept en visueel ontwerp betreft hebben de games overduidelijk heel veel gemeen. Toch onderscheidt Light of Motiram zich wel op sommige punten. Zo gaat het om een openwereldgame waar maximaal tien spelers tegelijkertijd kunnen spelen, iets wat vooralsnog niet in de Horizon-franchise mogelijk is. Daarbij is het gevechtssysteem van Light of Motiram eerder gebaseerd op dat van Monster Hunter dan van de Horizon-games. Tevens richt de game van Chinese makelij zich op craften, overleven en basissen bouwen, terwijl de Horizon-games dat niet ondersteunen en in plaats daarvan een nadruk leggen op het verhaal en openwereldgameplay. Toch vinden veel gamers dat onderscheid niet genoeg, zo blijkt uit veelal gekscherende comments onder de teasertrailer van Light of Motiram, gepubliceerd door Gematsu.

Het is niet duidelijk of Tencent en Polaris Quest met de aankomende game inbreuk op het auteursrecht van Guerrilla Games en Sony maken. Maar gezien het incident tussen Pokémon-eigenaar Nintendo en de makers van Palworld, is het niet ondenkbaar dat Sony binnenkort van zich gaat laten horen.

Bron: Tencent Games / Polaris Quest

Update, 21.22 uur: De titel is iets aangescherpt. De laatste zin is tevens ter verduidelijking omgeschreven.