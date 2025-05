Website Energie Leveren laat gebruikers thuisbatterijen apart registreren

De website energieleveren.nl laat gebruikers sinds dinsdag thuisbatterijen tot 1 megawatt apart registreren. Voorheen kon dit alleen met een vinkveld worden aangegeven bij het registreren van zonnepanelen.

Netbeheer Nederland, een vereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders in Nederland, schrijft dat het verplicht is om een thuisbatterij te registreren. De vereniging wijst naar de Europese verordening Requirements for Generators (RfG) en de Demand Connection Code (DCC). Door de registratie hebben netbeheerders meer zicht op de belasting van hun elektriciteitsnet.

"Eigenaren met geregistreerde productie-installaties met het vinkveld ‘Opslag aanwezig’ aangevinkt, zullen door hun netbeheerder worden aangeschreven om te controleren of daadwerkelijk sprake is van een thuisbatterij. Indien sprake is van een thuisbatterij, zal worden verzocht deze apart te registreren via energieleveren.nl", schrijft Netbeheer Nederland.