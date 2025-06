Usenetprovider NSE klaagt Stichting Brein aan en eist schadevergoeding

News-Service Europe heeft Stichting Brein aangeklaagd. De voormalige usenetprovider eist een schadevergoeding omdat het in 2011 door Brein gedwongen zou zijn om zijn activiteiten stop te zetten. NSE won in 2023 nog een langlopende rechtszaak tegen auteursrechtwaakhond Brein.

News-Service Europe schrijft in een persmededeling dat het een 'aanzienlijke' schadevergoeding eist. De voormalige usenetprovider vermeldt geen bedrag, maar verwijst wel naar het volledige NSE-team dat in 2011 zijn baan verloor en vermeende kosten voor de oprichters van het bedrijf. Die willen nu een compensatie voor de schade die in de 'miljoenen' zou lopen.

NSE verwijst in zijn communicatie naar de rechtszaak die auteursrechtwaakhond Stichting Brein in 2009 was gestart tegen de Nederlandse usenetprovider. De rechtbank stelde in 2011 dat News-Service Europe, dat toen toegang tot usenet voor resellers zoals Caiway, Usenext en Binserve leverde, de toegang tot auteursrechtschendende content moest verwijderen binnen vier weken. De usenetprovider stelde toen dat zij niet meer dan een doorgeefluik is, net als bijvoorbeeld een internetprovider en dat het niet kan filteren op 'ongeautoriseerde content'. NSE zag zich kort daarna gedwongen om te stoppen als aanbieder van usenetdiensten.

NSE keek wat de juridische mogelijkheden waren en trok nadien naar het Hof in Amsterdam. Dat Hof oordeelde in 2016 alsnog dat de usenetprovider geen auteursrechten heeft geschonden. De rechtbank vereiste toen wel dat als NSE weer zijn diensten zou aanbieden, er een effectieve manier komt voor Brein om verwijzingen naar inbreukmakende bestanden te laten verwijderen. Brein stelde in 2017 cassatieberoep in. De Hoge Raad kwam in 2023 met een uitspraak en oordeelde dat NSE geen inbreuk had gepleegd op het auteursrecht en in die zin niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover rechthebbenden. News-Service Europe won daarmee een langlopende zaak van Brein.

News-Service.com startte in 1998 en werd een van de grotere usenetaanbieders voor bedrijven, met onder andere Caiway, Usenext en Binserve als resellers.