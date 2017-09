Sony's wearable voor fietsnavigatie werkt met TomTom-api

Het prototype voor fietsnavigatie waar Sony aan werkt onder de naam Future Lab Program N, draait op TomToms Online Routing-api, zo heeft de Nederlandse navigatiespecialist bekendgemaakt. Niet bekend is of het testapparaat als product uitkomt.

Sony en TomTom hebben samengewerkt bij de ontwikkeling van Future Lab Program N. Door TomToms api voor Online Routing in te zetten, kan het prototype de navigatie-engine van TomTom met onder andere IQ Routes en TomTom Traffic inzetten. Volgens Sony richtte Sony zich met Future Lab Program N 'initieel' op fietsers in de San Francisco Bay Area.

Eind augustus liep het bèta-programma voor de fietswearable af. Niet bekend is of Sony het project intern doorzet om er daadwerkelijk een consumentenproduct van te maken. De wearable is een band die om de nek gedragen kan worden en die bediend wordt met stemcommando's. De band bevat vier microfoons met ondersteuning voor beamforming om geluiden anders dan de stem te filteren.

In de band zitten speakers die voor geluid zorgen, zonder dat de gebruiker oordopjes hoeft te dragen. Deze passen het volume automatisch aan aan de aanwezigheid van omgevingsgeluiden. Sony combineert de band wel met een open-ear-setje waarmee de gebruiker muziek en notificaties kan horen via trillingen die worden overgebracht via het bot achter het oor. Hierdoor kan de gebruiker alle omgevingsgeluiden blijven horen.

Daarnaast bevat de nekband een 8-megapixelcamera met gyroscoop, om handsfree foto's en video's te kunnen maken tijdens fietstochten. Met de accu van 760mAh, kan de wearable het 2,5 uur uithouden. Niet bekend is of Sony de wearable op de markt gaat brengen.