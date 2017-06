Bijna alle grote televisiemerken bieden inmiddels een of meer oledtelevisies als topmodel aan. Alleen de grootste televisiefabrikant van de wereld, Samsung, heeft nog uitsluitend lcd-modellen. Samsung bood zo'n vier jaar geleden een oledmodel aan, maar omdat de productiekosten te hoog waren, was het onmogelijk om er wat mee te verdienen. Daarom maakt het bedrijf sindsdien uitsluitend gebruik van gewone lcd-panelen. Dat geldt ook voor de Q7F, die we in deze review bekijken, maar hoewel Qled-televisies van Samsung in de basis dezelfde techniek gebruiken als de meeste lcdtv's, bieden ze een paar extra's.

Zo is het kleurbereik groter door de toepassing van quantum-dots en kan de backlight van de Qled-modellen een zeer hoge helderheid genereren. Dit heeft zo zijn voordelen bij het weergeven van hdr-beelden. Dat kan in de formaten hdr10 en hybrid log gamma. Ook als je wil kijken in een kamer met veel omgevingslicht, komt de hoge helderheid van pas. Bovendien is op het scherm een filter aangebracht dat is geïnspireerd op een mottenoog, waarmee hinderlijke reflecties in het beeld worden tegengegaan.

De Q7F maakt gebruikt van een one connect; dat is een los kastje waarop alle aansluitingen zitten. Dit is met de tv verbonden door middel van een dunne glasvezelkabel, die makkelijk is weg te werken. Het idee hierachter is dat randapparatuur, zoals een gameconsole of een settopbox, niet vlak bij de tv hoeven te staan, maar dat ze ergens uit het zicht kunnen worden geplaatst. De meegeleverde glasvezelkabel is vijf meter lang. Samsung maakt ook een vijftien meter lange versie van de Invisible Connection™ Cable, maar deze is slecht verkrijgbaar en bovendien erg duur.

De Qled-modellen hebben een luxe afwerking en een strakke voet van metaal. Dit ontwerp is doorgetrokken naar de afstandsbediening, die eveneens een gelikt ontwerp heeft en ook van metaal is gemaakt. De kabels kunnen netjes worden weggewerkt in de voet en als je de tv liever aan de muur ophangt, kun je gebruikmaken van een los verkrijgbare muurbeugel. Deze valt grotendeels in een uitsparing aan de achterkant, waardoor de tv strak tegen de muur is te bevestigen. Allemaal high-end features dus, waarmee Samsung volop de aanval opent op de oledmodellen van de concurrentie.