Door Sander van Voorst, maandag 22 mei 2017 12:30

Klanten van provider Vodafone ondervinden sinds maandagochtend landelijk problemen met het 4g-netwerk van de provider. Een onbekende groep klanten kan geen dataverbinding tot stand brengen met het Nederlandse netwerk van de telco.

Op Twitter en op Allestoringen blijkt dat er in verschillende delen van het land problemen zijn met het mobiele 4g-internet. De provider zegt op de hoogte te zijn en verwijst klanten naar zijn forum voor nadere informatie. Een woordvoerder van Vodafone was nog niet bereikbaar voor een reactie over de aard van de problemen.

Op het Vodafone-forum schrijft een moderator dat de provider op de hoogte is van de problemen en momenteel onderzoek doet naar de oorzaak. Het advies is om in de tussentijd gebruik te maken van de 3g-verbinding door deze handmatig in te stellen. Een maand geleden ondervond de provider ook kort een storing in zijn 4g-netwerk.

Update, 12:55: Een woordvoerder van Vodafone laat aan Tweakers weten dat de problemen afgelopen nacht zijn ontstaan door aanpassingen in de ict-infrastructuur van de provider. Deze wijzigingen worden teruggedraaid, waardoor er rond 13:00 een oplossing zou moeten zijn. De woordvoerder meldt verder dat de problemen ongeveer 10.000 klanten troffen.