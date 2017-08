Google zet apps die vaak crashen lager in zoekresultaten Play Store

Google heeft onlangs het algoritme aangepast voor het weergeven van zoekresultaten in de Play Store. Daarbij wordt nu ook gelet op de kwaliteit van de app. Als apps vaak crashen of de batterij snel leegtrekken, dan worden ze lager weergeven in de lijst.

Volgens Google hebben de wijzigingen een positief effect. Op het Android-ontwikkelaarsblog schrijft Google dat mensen meer gebruik maken van 'apps van hoge kwaliteit' en minder vaak apps verwijderen. Wanneer de wijzigingen zijn ingegaan is niet bekend.

Google geeft geen details over hoe het apps waardeert als het gaat om crashes en issues zoals accuverbruik, maar waarschijnlijk gebruikt het daarvoor de diagnostische gegevens die naar Google worden gestuurd als een app crasht.

De Play Store-beheerder benadrukt tegenover ontwikkelaars dat zij Android vitals kunnen gebruiken om prestatieproblemen op te sporen. Volgens Google is instabiliteit van apps een van de grootste ergernissen van gebruikers. In de helft van alle 1-sterbeoordelingen in de Play Store zou app-stabiliteit als kritiekpunt genoemd worden.