Google gaat gokapplicaties toestaan in de Play Store

Google gaat het aanbieders van online gokken toestaan om applicaties aan te bieden in de Play Store. Vanaf volgende maand is het toegestaan om spelers met echt geld te laten gokken, mits de lokale wetgeving dat toestaat.

Momenteel is het nog niet toegestaan voor aanbieders van online gokken om applicaties in de Play Store uit te brengen waarmee echt geld ingezet kan worden. Wel kan buiten de Play Store om dergelijke software worden aangeboden. Google wil hier echter verandering in brengen, zo bleek uit e-mails die naar aanbieders van online gokken zijn gestuurd en zijn opgetekend door Casino.org. Vanaf volgende maand wil Google zijn voorwaarden voor de Play Store aanpassen zodat gokapplicaties ook een plek kunnen krijgen.

Er zijn wel enkele voorwaarden voor het aanbieden van gokapplicaties waarmee echt geld ingezet kan worden. Zo mogen deze applicaties alleen worden aangeboden in landen waarbij het volgens de lokale wetgeving toegestaan is om online te gokken. Google zou willen beginnen met het aanbieden van gokapps in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk. Andere landen zouden later moeten volgen.

Bij het insturen van applicaties in de Play Store moeten aanbieders van gokapplicaties documentatie meesturen, waaronder licenties en in welke landen zij hun software ter beschikking willen stellen. Waarschijnlijk gaat het goedkeuringsproces voor dergelijke apps dan ook langer duren dan gebruikelijk.