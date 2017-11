Belgisch hof verbiedt aanbieden verschillende gokspelen op zelfde site

Het Grondwettelijk Hof van BelgiŽ heeft in een uitspraak bepaald dat websites niet verschillende kansspelen of weddenschappen op dezelfde domeinnaam mogen aanbieden. Daarmee hanteert het dezelfde regels online die ook offline gelden.

Persbureau Belga meldt dat de kansspelwet het organisaties verbiedt om verschillende gokspelen en weddenschappen op dezelfde fysieke plaats aan te bieden. In de recentelijk gepubliceerde uitspraak schrijft het Grondwettelijk Hof: "Terwijl in de reële wereld spelen en weddenschappen van verschillende aard niet op dezelfde fysieke plaats mogen worden aangeboden, [...] mogen diezelfde spelen en weddenschappen op dezelfde internetsite worden aangeboden, hetgeen de speler de mogelijkheid biedt spelen die onder verschillende klassen vallen te spelen en weddenschappen aan te gaan zonder met verschillende sites een verbinding te moeten maken." De kansspelwet is daarom in dat opzicht strijdig met de grondwet, aldus de rechter.

Daarbij maakt het niet uit dat het online veel eenvoudiger is om van de ene site naar de andere te wisselen, dan in de fysieke wereld naar een andere plek te gaan. "Dat neemt niet weg dat de verplichting om verscheidene sites te moeten openen en zich telkens opnieuw te moeten identificeren voor de speler een rem kan vormen", aldus het Hof. Het doel van de wet is namelijk het beschermen van spelers tegen gokverslaving, door ze te verplichten zich te verplaatsen. Ook zouden ze niet in verleiding raken om spellen te spelen waarnaar ze eigenlijk niet op zoek waren.

Volgens Belga zijn er verschillende klassen voor kansspelen: casino's, speelautomatenhallen, cafés en wedkantoren.